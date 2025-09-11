विज्ञापन
इंग्लिश से ऑनर्स और बम एक्सपर्ट... दानिश था 'गजवा लीडर', ISIS मॉड्यूल में शामिल थे ग्रेजुएट लड़ाके

भारत में जिस आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, वो मॉड्यूल एक पैन इंडिया नेटवर्क की तरह काम कर रहा था, जिसमें हर सदस्य को अलग-अलग काम सौंपा गया था. जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल का लीडर दानिश था, जिसे 'गजवा लीडर' के कोड नाम से जाना जाता था.

ISIS Module
  • देशभर में सक्रिय बड़े आतंकी मॉड्यूल का किया गया भंडाफोड़
  • कई राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की रची जा रही थी साजिश
  • 5 आतंकियों दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और मुंबई से गिरफ्तार
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. ज्वाइंट ऑपरेशन में कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल के आतंकी न केवल तकनीकी रूप से बेहद काबिल थे, बल्कि अपने मिशन को एक कॉर्पोरेट मॉडल की तरह चला रहे थे. इस पूरे मॉड्यूल का लीडर दानिश इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है. मॉड्यूल के बाकी सदस्य भी पढ़े-लिखे हैं, जिनमें कामरान कुरैशी शामिल है. ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सहारे पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में थे और वहीं से भर्तियां भी कर रहे थे. टेरर मॉड्यूल को एक कंपनी की तरह ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें टास्किंग के हिसाब से बम बनाना, कारतूस हासिल करना और टारगेट किलिंग जैसे काम शामिल थे।

कई राज्यों से गिरफ्तारी

गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना से दबोचा गया है. यह मॉड्यूल एक पैन इंडिया नेटवर्क की तरह काम कर रहा था, जिसमें हर सदस्य को अलग-अलग काम सौंपा गया था. जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल का लीडर दानिश था, जिसे 'गजवा लीडर' के कोड नाम से जाना जाता था. जिसकी 'CEO' की भूमिका थी, और संगठन को एक कंपनी की तरह चलाया जा रहा था. इसमें कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था और हर सदस्य को टास्किंग के हिसाब से ही काम सौंपा गया था. इनमें से बम बनाने से लेकर कारतूस हासिल करने तक का काम शामिल था.

कब्जा करो, फिर जिहाद करो

इस मॉड्यूल का मकसद 'खिलाफत मॉडल' को लागू करना था, जिसमें पहले किसी जगह पर कब्जा किया जाता है और फिर वहां जिहाद किया जाता है. इनका मकसद था भटके हुए युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकी घटनाओं और टारगेट किलिंग के लिए तैयार करना था. गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से संपर्क में थे और यही माध्यम भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

मुंबई से भी गिरफ्तारी, दिल्ली से शुरुआत

मुंबई के दो संदिग्धों को निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। सबसे पहले गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी, जिसके बाद एक-एक करके अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां हुईं. पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, तार और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शामिल हैं। दानिश के पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

गिरफ्तार लोगों में कुछ कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन दानिश और कामरान कुरैशी जैसे सदस्य ग्रेजुएट हैं. दानिश ने इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जा रहा है. इस मॉड्यूल को फंडिंग हवाला चैनलों के जरिए मिल रही थी. कुल 11 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है.

