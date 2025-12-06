मेरा साथ दें... इस पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से क्यों लगाई न्याय की गुहार, जानिए पूरा मामला

कराची की एक महिला निकिता नागदेव ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है. निकिता का आरोप है कि उनके पति विक्रम नागदेव ने उन्हें भारत-पाकिस्तान सीमा पर छोड़ दिया और अब वह गुपचुप तरीके से दिल्ली में दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

निकिता नागदेव ने बताया कि उन्होंने 26 जनवरी, 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाजों से विक्रम नागदेव से शादी की थी. विक्रम, जो मूल रूप से पाकिस्तानी हैं, भारत में लंबे समय के वीजा पर इंदौर में रह रहे थे. शादी के एक महीने बाद, 26 फरवरी को विक्रम उन्हें भारत ले आए. निकिता के अनुसार कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी बदल गई. 9 जुलाई, 2020 को, उनके पति ने वीजा की तकनीकी समस्या का बहाना बनाकर उन्हें अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया और जबरन पाकिस्तान वापस भेज दिया. निकिता ने बताया तब से विक्रम ने उन्हें वापस बुलाने की कोई कोशिश नहीं की.

'महिलाएं न्याय पर से विश्वास खो देंगी'

निकिता नागदेव ने कराची से अपना भावुक वीडियो संदेश पोस्ट किया. उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा, "अगर आज न्याय नहीं मिला तो महिलाएं न्याय पर से विश्वास खो देंगी. कई लड़कियां अपने ससुराल में शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करती हैं. मैं सभी से अपील करती हूं कि मेरे साथ खड़े हों."

उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद के चौंकाने वाले खुलासे भी किए. निकिता ने आरोप लगाया कि उन्हें भारत लाने के बाद उनके ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. उन्हें पता चला कि उनके पति का उनके ही एक रिश्तेदार से अफेयर चल रहा था. जब यह बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने जवाब दिया, "लड़कों के अफेयर होते हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता."

पति पर दूसरी शादी की तैयारी का आरोप

निकिता ने यह भी आरोप लगाया कि COVID-19 लॉकडाउन के समय विक्रम ने उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान वापस भेज दिया. पाकिस्तान लौटने के बाद निकिता को पता चला कि उनके पति कानूनी रूप से विवाहित होते हुए भी दिल्ली की एक महिला से दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं. इस बात से परेशान होकर निकिता ने 27 जनवरी, 2025 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई.

डिपोर्टेशन की सिफारिश

यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 'सिंधी पंच मध्यस्थता और कानूनी सलाहकार केंद्र' के सामने आया. केंद्र ने विक्रम और उनकी कथित मंगेतर को नोटिस जारी कर सुनवाई की, लेकिन मध्यस्थता सफल नहीं हो सकी. केंद्र ने 30 अप्रैल, 2025 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्योंकि पति-पत्नी में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए यह मामला पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में आता है और केंद्र ने विक्रम को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की सिफारिश की. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.