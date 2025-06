ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार पाकिस्‍तान को अंतरराष्‍ट्रीय मंचों पर बेनकाब कर रहा है. पाकिस्‍तान की करतूतों को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है. सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए लंदन पहुंचा है. जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पाकिस्‍तान को खरी-खरी सुनाई. बताया कि कैसे पाकिस्‍तान का जन्‍म हुआ था. एमजे अकबर ने पाकिस्तान को उसके 'जन्म' से 'मौत' तक सब सुना डाला.

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा, "पाकिस्तान का इतिहास उठा कर देख लीजिए, इसका जन्म हिंसा में हुआ था. अन्‍य देशों की तरह यह किसी लोकप्रिय आंदोलन के ज़रिए पैदा नहीं हुआ था. यह 1946 के कलकत्ता हत्याकांड के बाद पैदा हुआ था और 1971 में महान ढाका हत्याकांड के बाद इसकी मृत्यु हो गई. पाकिस्‍तान अपनी मृत्यु के बावजूद, अपनी प्रतिबद्धता और अपनी नीति या हिंसा से पीछे नहीं हटा है, क्योंकि शासक वर्ग और उसके एलीट क्‍लास के लिए यह जेनेटिक हो गया है."

