सांसद रो रहे, जनता सेना को कोस रही, पाकिस्तान किस कदर खौफ में है? सामने आए इन वीडियो ने बताया

India Strike in Pakistan: भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है. बीती रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की. जिसे भारतीय सैन्य बलों ने नाकाम कर दिया. लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक साजिश के बाद भारत ने दिन के उजाले में ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की सेना, सरकार के साथ-साथ आम अवाम भी खौफ में हैं. भारतीय स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के खौफ से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे की हवाईयां किस कदर उड़ चुकी है?

संसद में रोने लगे सांसद, माफी मांगी, अल्लाह से मांगी दुआ

भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल को पाकिस्तान की संसद में रोते हुए देखा गया. कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तानियों की रक्षा करे." उनकी यह भावनात्मक अपील ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया है. वायरल हो रहे वीडियो में ताहिर इकबाल यह कबूल करते दिख रहे हैं कि हम गुनाहगार है. वो माफी भी मांगते नजर आ रहे हैं.

ड्रोन अटैक को पुलिस ने बताया, लोगों ने सेना को कोसा

रावलपिंडी का ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक स्थानीय युवक पाकिस्तान की सेना, पुलिस पर बुरी तरह से भड़का नजर आ रहा है. वीडियो में वह कह रहा है कि यहां अभी ड्रोन अटैक हुआ है. लोग दहशत में है. लेकिन पुलिस कह रही है कि आकाशीय बिजली गिरी है.

Pakistani citizen exposing the Pakistan Army and police system in Rawalpindi after a drone attack!! pic.twitter.com/8hInilHpnQ — Chauhan (@Platypuss_10) May 8, 2025

रावलपिंडी में हुए ड्रोन अटैक के बाद वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो रावलपिंडी का वायरल हो रहा है. इस रावलपिंडी में स्थानीय पत्रकार वहां के सुरतेहाल को बयां कर रहा है. वायरल वीडियो में वो कह रहा है कि रावलपिंडी के अंदर एक ड्रोन अटैक हो चुका है. हम इस समय रावलपिंडी की फुड स्ट्रीट के पास मौजूद है.

Latest video from Rawalpindi, Pakistan. Headquarters of the Pakistan Army. Epicentre of Real Pakistan Govt. One of the places from where Pakistan attempted to target Indian cities including Amritsar and Srinagar. Pakistani local confirms Drone attack on Pak Air Defence Radar. pic.twitter.com/X9qZMnNLK0 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 8, 2025





पाकिस्तान स्थानीय पत्रकार आगे बताता है कि यहां आज का दिन बड़ा खास है, क्योंकि रावलपिंडी में आज पीएसएल का मैच होना था. लेकिन मैच से पहले स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक हुआ है. रावलपिंडी एक रियाहशी शहर है. फौज की गाड़ियां यहां पहुंचनी शुरू हो चुकी है, सिविल सोसाइटी के लोग भी यहां पहुंचने लगे हैं.

पाकिस्तान एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका, इंडिया ने घुस कर मारा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक पाकिस्तानी युवक यह कह रहा है कि कल रात भारत ने पाकिस्तान में 24 मिसाइल अटैक किए. हैरानगी की बात यह है कि हम एक भी मिसाइल नहीं रोक पाए. इन सभी ने निर्धारित लक्ष्यों पर हमला किया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया. युवक ने आगे कहा कि अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तानी मीडिया झूठा प्रचार करने में जुट गया है.

Pakistani Citizen questions Inefficiency and Weakness of the Pakistan Army.



“India me Wakay Ghar Mein Guske Maara hai”



“Agar India ne GHQ pe yehi missile daage hote, toh abhi tak programme ban chuka hota”



“Ek bhi Missile Hum Nahi Rok Sake”.



Calls out Fake News by Pak Media. pic.twitter.com/Z1ZIzZssYp — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 8, 2025

गुरुवार रात हुई कार्रवाई के बाद 8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया. भारतीय अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लाहौर में भारत की कार्रवाई से लाहौर स्थित पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया.