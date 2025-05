ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के टच में थी ज्योति जासूस, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

Jyoti Malhotra Youtuber Pakistan: हरियाणा से गिरफ्तार हुई पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस का खुलासा ज्योति के जरिए पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करती है. साथ ही यह भी बताता है इजी मनी और लग्जरी लाइफ की चाहत में ज्योति ने अपने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की. ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा फिलवक्त हिसार पुलिस के शिकंजे में है. जहां पुलिस की टीम ज्योति सहित उसके अन्य साथियों से लगातार पूछताछ कर रही है. रविवार को हिसार के एसपी शंशाक कुमार सावन ने अभी तक पूछताछ के बारे में जानकारी दी.

हिसार एसपी द्वारा दी गई जानकारी से ज्योति के पहलगाम टूर से लेकर पाकिस्तान द्वारा एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने की साजिश का राज खोलती है. मालूम हो कि ज्योति 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले कश्मीर और पाकिस्तान गई थी.



पुलिस ने यह भी बताया कि ज्योति मल्होत्रा चीन, पाकिस्तान सहित 8 देशों की यात्रा कर चुकी थी. पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी के जरिए ज्योति का पाकिस्तान में उन-उन जगहों तक जाने का एक्सेस मिला हुआ था, जहां तक पहुंचना किसी पाकिस्तानी के लिए भी मुश्किल है. मरियम नवाज के साथ ही ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें सामने आई है.

Hisar, Haryana: On the arrest of YouTuber Jyoti Malhotra for allegedly spying for Pakistan, SP Hisar Shashank Kumar Sawan says, "During the conflict, she was in contact with PIOs... Although she remained in touch with PIOs, she did not have any direct access to critical military… pic.twitter.com/N8Z5Fez4mh