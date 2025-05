भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से की बातचीत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से फोन पर बात की है. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करता हूं. सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया को रेखांकित किया. इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर देश पर सैन्य हमला होता है, तो 'बहुत' मजबूती से जवाब दिया जाएगा.

Spoke with US @SecRubio this evening.



Deeply appreciate US commitment to work with India in the fight against terrorism.



Underlined India's targeted and measured response to cross-border terrorism. Will firmly counter any attempts at escalation.



🇮🇳 🇺🇸