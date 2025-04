पहलगाम आतंकी हमले पर विपक्ष के इन 3 नेताओं ने ऐसा क्या कहा, आलोचक भी हो गए मुरीद

पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद पूरा देश एक सुर में आतंकियों पर एक्शन की मांग कर रहा है. विपक्ष के जो नेता सरकार की खिलाफत करते रहे हैं वह भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं. बीजेपी के मुखर आलोचक और अपनी बात बेबाकी से कहने वाले विपक्ष के तीन नेता इस मामले पर अपनी तीखी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में हैं. पहलगाम आतंकी हमला मामले में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता शशि थरूर अपने राजनीतिक संदेशों में बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं. ये तीनों नेता सोशल मीडिया पर भी अपने आलोचकों का दिल जीत रहे हैं. इनके बयानों की तारीफ हो तरफ हो रही है.

पहलाम आतंकी पहले पर तिरुवनंतपुरम से चार बार के कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने साफ कहा है कि उनको लगता है कि जवाब दिया जाना चाहिए और उस जवाब में एक संदेश होना चाहिए. अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप बच नहीं सकते. वह समय अब खत्म हो चुका है. अब कीमत चुकानी होगी. कल ये कीमत और भी बड़ी होगी. कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि अगर आतंकियों को संदेश नहीं दिया गया, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala | On the Pahalgam terror attack, Congress MP Shashi Tharoor says, "Obviously, there was no full proof intelligence. There was some failure... But we have got the example of Israel, the world's best intelligence services according to everybody,… pic.twitter.com/v0SMkULt6i