बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने "सर तन से जुदा" की इमेज इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है. यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है; यह मुस्लिम वोट बैंक को साधने और प्रधानमंत्री के खिलाफ़ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है. यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है. इसके साथ ही अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ़ हिंसा को उकसाया और उचित ठहराया है. फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है.

BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "...कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है, कि पाकिस्तान के बोल बोलना जरूरी है?' वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें भारतीयों का खून-खराबा देखकर गुस्सा नहीं आता?...उनके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज हमसे कहते हैं कि जब पाकिस्तान कहता है कि वह हमले में शामिल नहीं है, तो हम उसकी बात सुनें और पाकिस्तान का पानी ना रोकें...कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस ने तब भी सवाल उठाए थे, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी...अभी कुछ ही समय बीता है और कांग्रेस ने भारत पर सवाल उठाना और पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान समर्थक कांग्रेस का चेहरा फिर से उजागर हो गया है...कांग्रेस नेता तरह-तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी नेतृत्व उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है..."

