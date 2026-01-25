Padma Awards 2026: 90 साल के कलाकार और 'मिल्क बैंक' वाली डॉक्टर को पद्मश्री, इन 'गुमनाम नायकों' को सलाम

Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. साल 2026 की यह सूची उन लोगों के नाम रही, जो समाज को बदलने में जुटे थे. सरकार ने इस बार 45 ऐसे अनसंग हीरोज को चुना है, जिनकी कहानी सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. आपको इस खबर में उन कलाकारों के सफर के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बिना किसी से कुछ कहे सफलता की इबारत लिख दी.

90 साल की उम्र में गूंजा तारपा का सुर

इस साल के पद्म श्री विजेताओं में महाराष्ट्र के भिकल्या लाडक्या धिंडा का नाम सबसे ऊपर चमक रहा है. 90 साल की उम्र में भी भिकल्या ने आदिवासी वाद्ययंत्र तारपा, जिसे लौकी और बांस से बनाया जाता है, को जीवित रखा है. उनकी कला ने न केवल परंपरा को बचाया, बल्कि आज पूरी दुनिया में उनके सुरों की गूंज सुनाई दे रही है.

मुंबई की डॉक्टर ने बनाया 'मिल्क बैंक'

मेडिकल के क्षेत्र में मुंबई की फेमस पीडियाट्रिशियन डॉ. अर्मिडा फर्नांडिस को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. उन्होंने एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बना कर हजारों नवजात शिशुओं को जीवनदान दिया. उनका यह संघर्ष उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ जो अपनी मां के दूध सा सेवन नहीं कर पाते थे.

बस कंडक्टर ने बना दी दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी

कर्नाटक के अंके गौड़ा, जो कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किताबों के नाम कर दी. उन्होंने 'पुस्तका मने' नाम से एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें 20 भाषाओं की 20 लाख से ज्यादा किताबें हैं. अंके गौड़ा के इस जुनून ने उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया.

ओडिशा के चरण हेंबराम

ओडिशा के रहने वाले चरण हेंबराम को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. वो संथाली भाषा के लेखक और इस पर काम करने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं. उन्होंने ओडिशा में कई संस्थान खोले हैं, जहां ट्राइबल कल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है और इसे सिखाया जाता है. पिछले करीब 30 सालों से वो ऐसे पारंपरिक नृत्य भी बच्चों को सिखा रहे हैं, जो लुप्त होने की कगार पर हैं.

यह पुरस्कार सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट नहीं हैं, बल्कि उन हाथों का सम्मान है, जिन्होंने बिना किसी लालच के मिट्टी से जुड़कर देश की सेवा की. ये गुमनाम हीरो साबित करते हैं कि नायक बनने के लिए बड़े पर्दे की नहीं, बड़े दिल और कौशल की जरूरत होती है.

