ईरान से जंग के बीच आया ट्रंप का 'संदेश'- भारत के साथ हमारे संबंध और होंगे मजबूत

अमेरिका ने एक बार फिर भारत को अपना अच्‍छा साथी बताया है. साथ ही कहा है कि दोनों देशों के बीच लगातार संबंध मजबूत हो रहा है. भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्‍स पोस्‍ट पर कहा, 'भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध आगे चलकर और भी मजबूत होंगे. राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं, जो काम को अंजाम देते हैं, जो कि अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता.' अमेरिका का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका के नीति मामलों के उप रक्षा सचिव एल्ब्रिज कोल्बी भारत-अमेरिका के अहम संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने भारत दौरे पर पहुंचे थे.

Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. - President Donald J. Trump pic.twitter.com/NEJCjGBXps — U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 27, 2026

अमेरिकी दूतावास ने एक्‍स पोस्‍ट के मैसेज में राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्‍वीर भी शेयर की है. इस फोटो में राष्‍ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्‍कान नजर आ रही है. हालांकि, ये फोटो काफी पुरानी है.