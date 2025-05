भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू करने के बाद बुधवार तड़के जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारी गोलाबारी हो रही है.

यह हमला पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद, केंद्रीय मंत्री ने हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में एक्स पर पोस्ट किया, "भारत माता की जय."

#WATCH | Pinpoint precision targeting by Indian armed forces on Pakistani positions near LoC (exact location not being disclosed)#OperationSindoor pic.twitter.com/eLWGnSluEY