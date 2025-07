जम्‍मू कश्‍मीर में सुरक्षाबलों ने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है. ये वही आतंकी हैं जो इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को 'ऑपरेशन महादेव' के तहत बड़ी कामयाबी मिली है. सेना ने बताया है कि पहलगाम हमले के मास्‍टरमाइंड और उसे अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को भी सोमवार को सशस्त्र बलों ने अभियान के दौरान मार गिराया है.

खाने-पीने का भी था इंतजाम

60 दिनों के बाद आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी के साथ तीन और आतंकियों का अड्डा कैमरे में कैद हो गया है. जो तस्‍वीरें एनडीटीवी को मिली हैं उनमें जंगल के अंदर झाड़ियों में आतंकवादियों के शव पड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके चारों ओर कई असॉल्ट राइफलें हैं. पेड़ों के बीच एक बड़ी हरी चादर लटकी हुई दिखाई दे रही है.

इसके नीचे, कपड़ों, कंबलों, प्लास्टिक की थैलियों, खाने-पीने की चीजों और प्लेटों का अव्यवस्थित ढेर भी दिखाई दे रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे. इलाके में तलाशी अभियान जारी है. भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 'ऑपरेशन महादेव' कोडनेम के तहत एक आतंकवाद-रोधी अभियान चलाया था. यह अभियान लिडवास क्षेत्र में चलाया गया था.

अभी खत्‍म नहीं हुआ है ऑपरेशन

भारतीय सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा आज 'ऑपरेशन महादेव' शुरू करने के बाद श्रीनगर के पास लिडवास में दो आतंकवादी मारे गए. इनमें से एक, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी सुलेमान उर्फ हासिम मूसा जो पहलगाम हमले का एक हत्यारा और मास्टरमाइंड बताया गया है, वह भी ढेर हो गया है. इसके अलावा दो और आतंकियों की पहचान अबू हमजा और यासिर के रूप में हुई है. सेना ने एक अपडेट में कहा, 'एक भीषण गोलीबारी में तीन आतंकवादी मारे गए हैं. ऑपरेशन जारी है.'

जंगल में चला सर्च ऑपरेशन

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार को यहां पास हरवान के जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था. उन्होंने बताया कि इंटेलीजेंस के आधार पर, सुरक्षा बलों की एक टीम ने दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान के मुलनार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था. उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा बल इलाके की तलाशी ले रहे थे, तब दूर से दो राउंड गोलियों की आवाज सुनी गई. अधिकारियों ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है और अगर कोई आतंकवादी वहां मौजूद है तो उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

