जिंदा रहना है तो पैसे देने होंगे... महिला जज से 500 करोड़ की फिरौती मांगने वाला 74 साल का बुजुर्ग अरेस्ट

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में पदस्थ एक महिला जज को 500 करोड़ रुपये की फिरौती का धमकी भरा खत भेजने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी 74 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने ये खत एक शख्स को फँसाने के लिए लिखा था.

रीवा जिले की त्योंथर अदालत में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) मोहिनी भदौरिया को 2 सितंबर को डाक से यह खत मिला था. 28 अगस्त को प्रयागराज से भेजे गए पत्र में लिखा था कि “जिंदा रहना है तो पैसा देना होगा” और इसमें खुद को कुख्यात दस्यु हनुमान गिरोह का साथी बताया गया था.

जज की शिकायत पर रीवा एसपी विवेक सिंह ने तुरंत मामला दर्ज कर विशेष टीम बनाई. पत्र में भेजने वाले का नाम संदीप सिंह (प्रयागराज निवासी) लिखा था. शुरुआत में शक उसी पर गया और उसका हैंडराइटिंग सैंपल लिया गया. लेकिन गाँव में पूछताछ और जांच से सामने आया कि उसे फंसाने की कोशिश हो रही है.

इसके बाद प्रयागराज के आरएमएस डाकघर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति पत्र रजिस्टर्ड कराता दिखाई दिया. जांच में वह बुजुर्ग देवराज सिंह निकला, जो प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ कस्बे के राजकोठी इलाके का निवासी है.

पुलिस पूछताछ में देवराज ने स्वीकार किया कि कुछ दिन पहले संदीप सिंह ने उसके साथ मारपीट की थी. उसने प्रयागराज के बारा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने संदीप को फंसाने की साजिश रची. इसी वजह से उसने धमकी भरा पत्र जज को भेजा और उसमें संदीप का नाम डाल दिया, ताकि मामला गंभीर लगे और संदीप पर कार्रवाई हो.

एसपी विवेक सिंह ने बताया, “पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसने बदला लेने के लिए यह पत्र लिखा. उसने जज से 500 करोड़ रुपये की मांग की, ताकि मामला असली लगे और संदीप फंस जाए.” पुलिस ने आरोपी देवराज सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर सबूतों के साथ त्योंथर अदालत में पेश किया. डाकघर से प्राप्त रसीद सहित आवश्यक साक्ष्य जब्त किए गए हैं.