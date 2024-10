ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) और ‘स्टैंड अप कॉमेडियन' कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के बीच रविवार को तीखी बहस हो गई. ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) स्‍कूटर की गुणवत्ता को लेकर दोनों सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर भिड़ गए. यह बहस उस वक्‍त शुरू हुई जब अग्रवाल ने ओला गीगाफैक्ट्री की एक तस्वीर पोस्ट की. इस पर कामरा ने कई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तस्वीर डाली, जो कथित तौर पर मरम्मत के लिए एक साथ खड़े थे.

कामरा ने तस्वीर के साथ एक्‍स पर लिखा, ‘‘क्या भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज है? क्या उन्हें यही मिलना चाहिए? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवनरेखा हैं.''

उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए पूछा, ‘‘क्या इसी तरह भारतीय ईवी का उपयोग करेंगे?'' कामरा ने यह भी कहा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है, वह अपनी आपबीती नीचे सभी को टैग करते हुए लिख दें.

‘पेड ट्वीट' या असफल करियर से ज्यादा पैसे दूंगा : अग्रवाल

इस पर अग्रवाल ने जवाब दिया, ‘‘चूंकि आप इतनी परवाह करते हैं, इसलिए आइए और हमारी मदद कीजिए! मैं आपके इस ‘पेड ट्वीट' या आपके असफल करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा या चुप रहिए और हमें असली ग्राहकों की समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान देने दीजिए.'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम तेजी से सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और जल्द ही लंबी कतारों को खत्म कर देंगे.''

Since you care so much @kunalkamra88, come and help us out! I'll even pay more than you earned for this paid tweet or from your failed comedy career.



Or else sit quiet and let us focus on fixing the issues for the real customers. We're expanding service network fast and backlogs… https://t.co/ZQ4nmqjx5q — Bhavish Aggarwal (@bhash) October 6, 2024

"... तो हमेशा चुप बैठ जाऊंगा" : कामरा

इसके बाद भी दोनों के बीच एक्स पर तीखी बहस जारी रही. कामरा ने अग्रवाल की पोस्‍ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पेड ट्वीट, असफल कॉमेडी करियर, और चुप रहें. भारतीय बिजनेसमैन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में... यदि आप यह साबित कर दें कि मुझे इस ट्वीट के लिए भुगतान किया गया है या कुछ और जो मैंने निजी कंपनियों के खिलाफ कहा होगा तो मैं सभी सोशल मीडिया हटा दूंगा और हमेशा के लिए चुप बैठ जाऊंगा."

उन्होंने पिछले साल अपने स्टैंडअप की एक क्लिप भी टैग की और कहा, "यहां मेरे असफल कॉमेडी करियर की पिछले साल की एक क्लिप है, जब मैंने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था... कुछ और अहंकारी, चुभने वाले और घटिया."

On my failed comedy career here's a clip from last year when I surprised an audience & opened for Grover…

Anything else you arrogant, substandard, prick @bhash pic.twitter.com/e7bQzVcCrT — Kunal Kamra (@kunalkamra88) October 6, 2024

दोनों ने एक दूसरे को दिया जवाब

इस बार जवाब देने की बारी अग्रवाल की थी. अग्रवाल ने फिर से कामरा को ओला सर्विस सेंटर में आने के लिए कहा.

"चोट लगी? दर्द हुआ? आजा सर्विस सेंटर. बहुत काम है. मैं आपके फ्लॉप शो से ज्‍यादा भुगतान करूंगा. अपने दर्शकों को दिखाएं कि आप वास्तव में उनकी कितनी परवाह करते हैं या आप केवल गैस से पीड़ित हैं."

इसके बाद कुणाल कामरा ने अग्रवाल से कहा कि जो भी अपनी ओला ईवी वापस करना चाहता है और जिसने इसे पिछले चार महीनों में खरीदा है, उसे पूरा रिफंड दिया जाए. उन्होंने लिखा, "मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, जो लोग अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें आपकी जवाबदेही की जरूरत है. अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं."

उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ओला सीईओ ने कहा कि यदि उनके ग्राहकों को सेवा में देरी का सामना करना पड़ता है तो उनके पास इसके लिए "पर्याप्त कार्यक्रम" हैं. साथ ही कहा कि आओ और कुर्सी पर बैठकर आलोचना करने के बजाय कुछ वास्तविक काम करें.

We have enough programs for our customers if they face service delays. If you were a genuine one, you would have known.



Again, don't try and back out of this. Come and do some real work rather than armchair criticism. https://t.co/HFFKgsl7d9 — Bhavish Aggarwal (@bhash) October 6, 2024

ओला इलेक्ट्रिक का दबदबा खत्‍म?

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने इस साल सितंबर में अपनी सबसे कम मासिक बिक्री दर्ज की है करीब दो महीने पहले शेयर बाजार में एंट्री करने वाले ओला इलेक्ट्रिक ने सितंबर में 23,965 वाहन बेचे हैं. यह लगातार दूसरा महीना है जब बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है.

आंकड़ों के मुताबिक, महीने-दर-महीने बिक्री में गिरावट के कारण इसकी बाजार हिस्सेदारी लगातार पांच महीनों में घटकर सितंबर में 27% रह गई, जो अप्रैल में 50% से अधिक थी. ओला इलेक्ट्रिक के फ्लैगशिप एस1 सीरीज ईवी स्कूटरों में कथित तौर पर गड़बड़ी जैसी समस्याओं का सामना करने के बीच बिक्री में गिरावट आई है.