विज्ञापन
विशेष लिंक

ओडिशा के सुंदरगढ़ में बस-ट्रक की टक्कर में 6 की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर

हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए के बलांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया.

Read Time: 2 mins
Share
ओडिशा के सुंदरगढ़ में बस-ट्रक की टक्कर में 6 की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर
  • ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बलांग इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-520 पर बस और ट्रक की टक्कर हुई थी
  • इस दुर्घटना में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए
  • बस राउरकेला से कोइड़ा जा रही थी और विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकराई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सुंदरगढ़:

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बलांग इलाके में गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-520 पर एक बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना जिले के कोइड़ा प्रखंड के बलंगा पुलिस स्टेशन के पास हुई, जब राउरकेला से कोइड़ा जा रही एक निजी बस विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई.

बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए के बलांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि क्षतिग्रस्त बस के अंदर कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका है और बचाव अभियान अभी भी जारी है.

सूचना मिलने के बाद, पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वाहन के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हुए बचाव अभियान शुरू किया गया. आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Bus Truck Accident, Sundergarh Road Accident, Fatal Accident Odisha, D Eath Toll Sundergarh Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com