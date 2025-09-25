ओडिशा के सुंदरगढ़ में बस-ट्रक की टक्कर में 6 की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बलांग इलाके में गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-520 पर एक बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना जिले के कोइड़ा प्रखंड के बलंगा पुलिस स्टेशन के पास हुई, जब राउरकेला से कोइड़ा जा रही एक निजी बस विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई.

बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए के बलांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि क्षतिग्रस्त बस के अंदर कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका है और बचाव अभियान अभी भी जारी है.

सूचना मिलने के बाद, पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वाहन के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हुए बचाव अभियान शुरू किया गया. आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.