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VIDEO: उफनती नदी में 4 घंटे फंसी रहीं दो महिलाएं, रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर सुरक्षित निकाला

ओडिशा के बौध जिले में सलुंकी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दो महिलाएं नदी के बीच फंस गईं. करीब चार घंटे तक तेज बहाव के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहीं महिलाओं को फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम ने साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया.

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महिलाओं को बचाने के बाद बाढ़ में फंसा रेस्क्यू टीम सदस्य.

ओडिशा के बौध जिले में बाढ़ के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने हर किसी की सांसें थाम दीं. सलुंकी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दो महिलाएं नदी के बीच फंस गईं और करीब चार घंटे तक मदद का इंतजार करती रहीं. चारों ओर तेज बहाव और बढ़ते पानी के बीच उनकी जान पर बन आई थी. हालांकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम ने जान पर खेलकर दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.  

जलाऊ लकड़ी लेने गई थीं महिलाएं

यह घटना बौध जिले की बाघियापाड़ा पंचायत के लक्ष्मीपदार गांव के पास की है. जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं नदी के बीच बने रेतीले हिस्से में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं. उस समय नदी का जलस्तर सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात अचानक बदल गए.

अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर

महिलाएं लकड़ियां बटोर रही थीं, तभी सलुंकी नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा. देखते ही देखते नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों महिलाओं के लौटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. कुछ ही मिनटों में वे नदी के बीच बने छोटे से हिस्से में फंस गईं.

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नदी का तेज बहाव उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गया. जोखिम को देखते हुए किसी को भी नदी में उतारना संभव नहीं था.

फायर सर्विस को दी सूचना

स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही बौध फायर स्टेशन की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती नदी का तेज बहाव और लगातार बढ़ता जलस्तर था. इसके बावजूद टीम ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अभियान जारी रखा. करीब चार घंटे तक चले कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं तक पहुंचने में सफलता मिली.

सुरक्षित बाहर निकाली गईं महिलाएं

लंबे प्रयास के बाद बचाव दल दोनों महिलाओं को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने में कामयाब रहा. राहत की बात यह रही कि किसी भी महिला को गंभीर चोट नहीं आई. समय रहते रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम की जमकर सराहना की. लोगों का कहना है कि यदि बचाव दल समय पर नहीं पहुंचता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. इस सफल अभियान ने एक बार फिर आपदा के समय बचाव टीमों की अहम भूमिका को सामने ला दिया है.

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