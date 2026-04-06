बॉल समझकर बम से खेल रहे थे बच्चे, अचानक हुआ धमाका; दो नाबालिग गंभीर घायल

Children Injured in Bomb Blast: ओडिशा के गंजम जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां खेलते‑खेलते बच्चों की मासूमियत एक बड़े हादसे में बदल गई. बॉल समझकर उठाया गया एक बम अचानक फट गया, जिससे दो नाबालिग बच्चे बुरी तरह घायल हो गए. धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और गांव में डर का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना गंजम जिले के कविसूर्यनगर थाना क्षेत्र के खाजापल्ली गांव की है. गांव के पास दो बच्चे खेल रहे थे. इसी दौरान उन्हें जमीन पर पड़ा एक संदिग्ध सामान मिला, जिसे उन्होंने गेंद समझ लिया. बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि वे जिस चीज से खेल रहे हैं, वह बेहद खतरनाक है.

हाथ में फट गया बम

खेल के दौरान 14 साल के ओम प्रकाश भुयान के हाथ में अचानक वह बम फट गया. विस्फोट इतना तेज था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया. धमाके में पास खड़ा 8 साल का गणेश भुयान भी चपेट में आ गया, हालांकि उसे मामूली चोटें आई हैं. घटना के बाद बच्चे चीखते‑चिल्लाते जमीन पर गिर पड़े.

अस्पताल में चल रहा इलाज

घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण दोनों बच्चों को लेकर कोडाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचे. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद ओम प्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बरहामपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहीं गणेश भुयान का इलाज कोडाला CHC में जारी है.

गांव में दहशत का माहौल

इस हादसे के बाद गांव के लोग हैरान और डरे हुए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बच्चे बम को गेंद समझकर इधर‑उधर उछाल रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया. किसी को समझ ही नहीं आया कि गांव के पास इतना खतरनाक विस्फोटक कैसे पहुंचा.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही कविसूर्यनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह बम कहां से आया, किसने यहां रखा और इसे लावारिस क्यों छोड़ा गया? फिलहाल विस्फोटक के स्रोत की पुष्टि नहीं हो पाई है. इस हादसे ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और खुले में पड़े खतरनाक सामान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों की मांग है कि इलाके में अच्छी तरह जांच करवाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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