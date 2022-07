ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सड़क पर शनिवार को तब जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जब ओडिया फिल्मों के अभिनेता बाबूशान मोहंती (Babushan Mohanty) की पत्नी तृप्ति सत्पति कथित विवाहेत्तर संबंध को लेकर अभिनेत्री प्रकृति मिश्रा से भिड़ गईं. इस झगड़े के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें सत्पति कथित तौर पर मोहंती को एसयूवी से खींचती दिखाई देती हैं. इस वीडियो में मोहंती के साथ आगे की सीट पर मिश्रा भी बैठी हुई दिखती हैं. वीडियो में मोहंती की टी-शर्ट भी फटी हुई दिखती है.

इस दौरान मिश्रा वीडियो बना रहे लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई देती हैं जबकि सत्पति भागने से रोकने के लिए उन्हें पकड़ती नजर आती हैं.

वीडियो में मिश्रा खांसते हुए कार से बाहर निकलती और इसके बाद एक ऑटोरिक्शा की ओर दौड़ती दिखाई देती हैं तथा पीछे से सत्पति उन्हें पकड़ने की कोशिश करती दिखती हैं.

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, ''प्रकृति मिश्रा की मां ने खारवेल नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि जब उनकी बेटी काम पर जा रही थी तो कुछ लोगों ने उनकी कार रोक दी और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया.''

पुलिस उपायुक्त प्रतीक सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)