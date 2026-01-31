'किंगमेकर नहीं… मैं जीतने आया हूं', NDTV से एक्टर विजय की बेबाक बातचीत

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति के नए चेहरे बने विजय ने NDTV को दिए अपने पहले राष्ट्रीय इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वे तमिलनाडु की राजनीति में किसी 'किंगमेकर' की भूमिका नहीं निभाना चाहते, बल्कि सीधी लड़ाई जीतने के उद्देश्य से मैदान में उतरे हैं.

तमिलागा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने कहा कि उनका राजनीतिक सफर किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा और दृढ़ फैसला है. करीब एक घंटे चले इंटरव्यू में विजय ने अपने विजन, रणनीति और राजनीतिक सोच पर बेबाकी से चर्चा की.

'करूर हादसा अब भी परेशान करता है'

विजय ने स्वीकार किया कि करूर में हुई भगदड़ उनकी जिंदगी की सबसे झकझोर देने वाली घटनाओं में से एक थी. उन्होंने कहा कि वह हादसा आज भी उन्हें तकलीफ देता है और वे ऐसी स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे.

'राजनीति मेरा भविष्य है, मैंने फैसला कर लिया है'

इस बातचीत में विजय ने स्पष्ट जवाब दिए राजनीति में आने पर उन्होंने कहा कि यह उनका पक्का फैसला है और यही उनका भविष्य है. उन्होंने ये भी माना कि उनकी फिल्म ‘जना नायगन' की रिलीज़ में आ रही रुकावटें राजनीति की वजह से हो सकती हैं, और वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे. उन्होंने अपने प्रोड्यूसर के नुकसान पर दुःख जताया.

लंबी पारी खेलने का इरादा, सिर्फ एक चुनाव नहीं

विजय ने कहा कि वे राजनीति को छोटी दौड़ या एक चुनावी प्रयोग की तरह नहीं देख रहे. उन्होंने बताया कि वे दशकों तक स्टार रहे, और अब उसी प्रतिबद्धता के साथ राजनीति में कदम रखा है. हालांकि वे स्वीकारते हैं कि यह बदलाव आसान नहीं रहा.

'किंगमेकर क्यों बनूं? मैं जीतने आया हूं'

सियासी सवालों का जवाब देते हुए विजय ने कहा, 'मैं क्यों किंगमेकर बनूंगा? मैं जीतूंगा. क्या आपने वो भीड़ नहीं देखी जो मेरे लिए आ रही है?' उनके इस बयान से यह साफ है कि वे किसी गठबंधन या सहायक भूमिका से आगे बढ़कर सीधे सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में हैं.

प्रशंसकों को पार्टी कैडर में बदलना सबसे बड़ा मिशन

विजय का मुख्य फोकस अपने फैन बेस को TVK के सक्रिय कार्यकर्ताओं में बदलना है. संदेश साफ है, यह चुनाव सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए है. विजय ने बताया कि वे शाहरुख खान के फैन हैं और राजनीति में उनके रोल मॉडल एमजीआर और जयललिता हैं.

सीटी (Whistle) मिला चुनाव चिन्ह, 'पहली जीत' बताया

TVK को हाल ही में सीटी चुनाव चिह्न मिला है जिसे विजय ने 'पहली जीत' और 'दैवी संकेत' बताया.