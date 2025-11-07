उत्तरी आंध्र की 'जीवन रेखा' KGH अंधेरे में डूबा: बिजली गुल होने से आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित

किंग जॉर्ज अस्पताल, केजीएच अस्पताल, बिजली गुल

उत्तरी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान, किंग जॉर्ज अस्पताल (केजीएच) में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर गंभीर चिंता व्याप्त है. कई घंटों तक अस्पताल में बिजली नहीं ही, जिससे मरीजों और कर्मचारियों दोनों को भारी परेशानी हुई.

बिजली गुल होने से कई वार्डों में अंधेरा छा गया है. पहले से ही विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे मरीज अब बिजली गुल होने से और भी परेशान हैं. मरीजों ने निराशा जताते हुए कहा, "यहां हम नरक का अनुभव कर रहे हैं."

बिजली न होने के कारण, कुछ मरीज और उनके तीमारदार बेबस होकर मोमबत्ती और मोबाइल की रोशनी में अंधेरे में जूझ रहे हैं. बुजुर्ग मरीज, बच्चे और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीज विशेष रूप से गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

लोग मांग कर रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे और बिना किसी देरी के बिजली आपूर्ति बहाल करे.