CCTV फुटेज, अस्पताल मेमो, परिजन के बयानों से गहराया निक्की हत्याकांड का रहस्य, 10 प्वाइंट्स में पूरी कहानी

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. 21 अगस्त को हुई इस घटना में शुरू में मामला दहेज़ हत्या का लगा, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, कई और कहानी सामने आ रही है.

CCTV फुटेज, अस्पताल मेमो, परिजन के बयानों से गहराया निक्की हत्याकांड का रहस्य, 10 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
निक्की की मौत मामले की पूरी कहानी.
  • ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी को उसके पति और ससुराल वालों ने कथित रूप से जलाकर मारने का आरोप है.
  • पुलिस ने निक्की के पति, ससुर, सास और जेठ को गिरफ्तार कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.
  • अस्पताल के मेमो में निक्की के जलने का कारण गैस सिलेंडर फटना बताया गया, जबकि परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है.
Nikki Murder Case: निक्की को जलाया गया या वो खुद जली, या फिर उसके शरीर में लगी किसी हादसे के कारण थी... ग्रेटर नोएडा के कथित दहेज हत्याकांड का रहस्य अब उलझता जा रहा है. इस मामले में नए सबूत सामने आने के बाद यह केस पेंचीदा होता जा रहा है. हालांकि प्रारंभिक तौर पर निक्की के पति, ससुर, सास और जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. लेकिन जैसे-जैसे पुलिस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं. इन तथ्यों में अस्पताल का एक मेमो है, पति विपिन भाटी का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज और लोगों के बयान शामिल हैं. दरअसल आरोप है कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को 26 वर्षीय निक्की भाटी को उसके पति और सुसराल वालों ने जलाकर मार दिया.

घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज वायरल

भाटी परिवार के घर के पास एक दुकान के बाहर की CCTV कैमरे की फुटेज में एक युवक एक कार के पीछे खड़ा है और फिर अचानक भागता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि वह विपिन है. कुछ ही देर बाद, वह वापस लौटता है और पास खड़ी कार की ओर तेज़ी से बढ़ता है. इसके तुरंत बाद, एक बुजुर्ग और कई स्थानीय लोग भाटी परिवार के घर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आस-पड़ोस की महिलाएं घबराई हुई दिखाई देती हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो घटना के वक्त का है.

सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस का क्या कहना है

पुलिस ने कहा कि वीडियो जांच का हिस्सा है. पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) सुधीर कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, “ यह हमारी जांच का एक हिस्सा है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. जांच सभी संभावित पहलुओं पर आधारित होगी और पूरी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.”

निक्की के पति, ससुर, सास, जेठ गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि विपिन ने निक्की (26) को उनके ग्रेटर नोएडा के सिरसा स्थित घर में कथित तौर पर पीटा, ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और आग लगा दी. दिल्ली के एक अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. इस घटना के वीडियो सामने आए हैं. इस मामले में विपिन, उसके माता-पिता सतवीर और दया और भाई रोहित को गिरफ्तार किया गया है. विपिन को रविवार को उस समय पैर में गोली मारी गई थी जब वह कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था.

निक्की के मायके वालों का क्या कहना है

निक्की के परिवार का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा था. हालांकि उन्होंने उसे एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल और गहने दिए थे. उनका दावा है कि बाद में उस पर 36 लाख रुपये और एक लग्जरी कार के लिए दबाव डाला गया. जिसके लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था.

हॉस्पिटल के मेमो में क्या लिखा है

लेकिन शुरू में जिस निजी अस्पताल में निक्की को भर्ती कराया गया था, वहां से प्राप्त मेमो में लिखा है: 'घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज काफी गंभीर रूप से जल गया है.' इसमें कहा गया है कि निक्की को एक रिश्तेदार (विपिन की बुआ का बेटा) देवेंद्र लेकर आया था और उसकी हालत गंभीर थी.

प्राथमिकी में निक्की की बहन कह रही बिना दहेज हुई शादी

हालांकि, प्राथमिकी के अनुसार, निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की को जानबूझकर आग लगाई गई थी. उसने शिकायत की कि उसकी और निक्की की शादी हिंदू रीति-रिवाजों से 'बिना किसी दहेज' के हुई थी और उसकी बहन पर विपिन और उसके परिवार ने हमला किया था. कंचन की भी इसी परिवार में शादी हुई है. कंचन ने कहा, 'मेरी सास दया ने विपिन को एक ज्वलनशील पदार्थ दिया, फिर विपिन ने उसे मेरी बहन निक्की पर डाल दिया. जब मैंने विरोध किया, तो उन्होंने मुझे पीटा, और उस समय मेरे पति रोहित, सास दया और ससुर सतवीर वहां मौजूद थे.'

विपिन के फुफेरे भाई ने क्या कुछ बताया

कंचन ने बताया, 'घटना 21 अगस्त की शाम करीब साढ़े पांच बजे की है. मेरी बहन की हालत गंभीर थी, इसलिए एक पड़ोसी की मदद से मैं उसे ग्रेटर नोएडा के अच्छर स्थित फोर्टिस अस्पताल ले गई. वहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया.' विपिन के फूफेरे भाई देवेंद्र ने बताया कि विपिन और उसके पिता शाम करीब 5:45 बजे दुकान पर थे. उसने कहा, 'मैंने विपिन को देखा, वह बहुत तेज़ी से घर की ओर भागा और बहुत जल्दी लौट आया. उसने मुझे घटना के बारे में बताया.'

देवेंद्र ने कहा, 'इसके बाद मैं विपिन के माता-पिता के साथ निक्की को फोर्टिस अस्पताल ले गया. कार में निक्की सिर्फ़ पानी मांग रही थी. वह यह भी कह रही थी कि उसे घुटन हो रही है.' उसने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी कुछ देर पहले दुकान पर विपिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है.

निक्की के पिता फांसी की मांग कर रहे मांग

इस बीच, निक्की के पिता भिखारी सिंह ने विपिन के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. निक्की के पिता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील करते हुए कहा, 'उनके घर पर बुलडोज़र चला देना चाहिए और उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए.'

उन्होंने निक्की की हत्या का संबंध उसकी और उसकी बहन की सोशल मीडिया गतिविधियों से होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया और दावा किया, 'विपिन की मां भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती थीं, रील्स निक्की की हत्या का कारण नहीं हैं.'

बहनों के ब्यूटी पार्लर के बारे में सिंह ने कहा, 'मैंने अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 1.5 लाख रुपये दिए. मेरी बेटियां पार्लर चला रही थीं और अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं.'

