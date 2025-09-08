NIA की 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में रेड, 22 लोकेशन पर छापेमारी

NIA सुबह आतंकवाद से जुड़े एक मामले में देश के पांच राज्यों और जम्मू-कश्मीर में कुल 22 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है. सूत्रों के अनुसार, यह रेड आतंकवाद से संबंधित एक गंभीर मामले की जांच के तहत की जा रही है. छापेमारी में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता ली जा रही है. फिलहाल जिन राज्यों में यह कार्रवाई की गई है, उनमें जम्मू-कश्मीर के अलावा बाकि राज्य भी शामिल हैं.

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई एक आतंकी साजिश से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में तलाशी जारी है।