NIA की 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में रेड, 22 लोकेशन पर छापेमारी
सूत्रों के अनुसार, यह रेड आतंकवाद से संबंधित एक गंभीर मामले की जांच के तहत की जा रही है. छापेमारी में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता ली जा रही है.
बिहार: नीतीश कुमार के साये में बीजेपी
'डबल इंजन' की सरकार चलाने का दावा करने वाली बीजेपी बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की जूनियर पार्टनर बनकर क्यों रह गई है, बता रहे हैं अजीत कुमार झा,
इतिहास की तिजोरी में बंद भारत के बेशकीमती हीरों की अनोखी कहानी
गोलकुंडा की खानों से निकले द ग्रेट मुगल, ओरलोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे न जाने कितने ऐसे हीरे हैं, जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं.
माई, हम मुख्यमंत्री बन गईनी..जब लालू ने मां को सुनाई थी खुशखबरी, जवाब मिला- सरकारी नौकरी ना नु मिलल...
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDTV के सियासी किस्सों की फेहरिस्त में आज चर्चा उस कहानी की जब 46 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू पहली बार अपने गांव पहुंचे थे.
100 Years of RSS: राष्ट्रवादी विचारधारा की ऐतिहासिक यात्रा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल अपनी यात्रा के सौ साल पूरे कर रहा है. उसकी अबतक की यात्रा को याद कर रहे हैं डॉक्टर संदीप चटर्जी.
क्या सस्ता, क्या महंगा.. GST रिफॉर्म से जुड़ा हर पेच 75 सवालों के जवाब से आसान भाषा में समझिए
ये जीएसटी मिडिल, लोअर क्लास और गरीब तबकों की जेब पर बोझ घटाने के साथ उद्यमियों के लिए बिजनेस को आसान बनाएगा, ऐसा सरकार का कहना है.
Bihar Election 2025: एनडीए के छोटे दलों की बड़ी मांग
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ एनडीए में छोटे खिखाड़ियों की मांगों से कैसा है राजनीति माहौल और क्या है उसकी एकता का राज बता रहे हैं अजीत कुमार झा.
नीतीश कुमार: कितने मजबूत, कितने मजबूर
बिहार एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरा क्या है और उनकी राजनीति कैसी रही है.
रिपोर्टर की डायरी: बलविंदर के आंसू, नेपाली युवक की बेबसी... धराली और दर्द का वो सैलाब
धराली धीरे धीरे सदमे से उबर रहा है, लेकिन जिंदगी अभी भी थमी हुई है. 40 से 50 फीट तक का मलबा धराली के जिस्म को जकड़े हुए है. इससे वह कब आजाद होगा किसी को नहीं पता. NDTV रिपोर्टर किशोर रावत ने धराली के दर्द को करीब से देखा. बढ़िए एक रिपोर्टर की आंखोंदेखी...
जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
All About Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
2013 में केदारनाथ... 2025 में धराली, सैलाब में तबाह दो जगहों की रूह कंपाने वाली कहानी
उत्तरकाशी का धराली गांव पर्यटकों में खासा लोकप्रिय है, लेकिन अब यहां रूह कंपाने वाली त्रासदी की दर्दनाक चीखें गूंज रही हैं. सैलाब ने जिस तरह धराली में तबाही मचाई, वैसा ही सैलाब 2013 में केदारनाथ के ऊपर से भी आया था. धराली और केदारनाथ में आपदा से पहले और बाद के हालात पर एक नजर-
