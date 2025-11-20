विज्ञापन
विशेष लिंक

लाल किला धमाका मामले में NIA ने 4 और प्रमुख आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 6 आतंकी गिरफ्तार

NIA ने इन चार संदिग्धों की गिरफ्तारी से पहले इस मामले की जांच के दौरान आतंकी आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल को गिऱफ्तार किया था.

Read Time: 2 mins
Share
लाल किला धमाका मामले में NIA ने 4 और प्रमुख आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 6 आतंकी गिरफ्तार
दिल्ली धमाके की जांच के दौरान NIA ने चार और संदिग्धों को किया गिरफ्तार
  • दिल्ली धमाके मामले में NIA ने श्रीनगर से चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर जांच को आगे बढ़ाया है
  • अभी तक इस मामले में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी को कोर्ट में पेश किया गया है
  • जांच में पता चला है कि गिरफ्तार चारों संदिग्ध धमाके की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सक्रिय थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली धमाका मामले में एक तरफ जहां जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी जारी है वहीं दूसरी तरफ NIA इस मामले में लगातार संदिग्धों की गिरफ्तारी कर रही है. इस धमाके को लेकर NIA ने श्रीनगर से 4 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. सूत्रों के अनुसार श्रीनगर पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है, इसके बाद उन्हें NIA के हवाले किया गया. अब तक इस मामले में 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान डॉ. मुअज़म्मिल शकील गनई (पुलवामा, J&K),डॉ. अदील अहमद राथर (अनंतनाग, J&K),डॉ. शहीन सईद (लखनऊ, यूपी) और मुफ़्ती इरफ़ान अहमद वगाय (शोपियां, J&K) के रूप में की गई है. सभी गिरफ्तार संदिग्धों को दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है. 

NIA से जुड़ी सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि सभी गिरफ्तार चार संदिग्धों दिल्ली में हुए आतंकी हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है. आपको बता दें कि NIA ने इन चार संदिग्धों की गिरफ्तारी से पहले इस मामले की जांच के दौरान आतंकी आमिर रशीद अली और जासिर बिलाल को गिऱफ्तार किया था.

आमिर राशिद के नाम पर वह कार रजिस्टर्ड थी जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया था. वहीं, जासिर बिलाल पर आरोप है कि उसने हमलावर को तकनीकी मदद उपलब्ध कराई थी. इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ अभी जारी है. NIA इनसे पूछताछ के आधार पर इस पूरी साजिश और आतंकियों के इस मॉड्यूल के नेटवर्क को उजागर करने में लगी है. NIA देशभर के अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस आतंकी मॉड्यूल के हर सदस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NIA, Delhi Bomb Blast Case, Four More Suspect Arrested By NIA
Get App for Better Experience
Install Now