'दिवाली के लिए की शॉपिंग, जलेबी-बर्फी खरीदीं, कुल्फी खाकर पेट भरा', NDTV समिट में बोले ऋषि सुनक

NDTV वर्ल्ड समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी शिरकत की. इस खास मौके पर उन्होंने NDTV से क्रिकेट से लेकर राजनीति और भारत-ब्रिटेन के बीच के आपसी रिश्ते पर खुलकर अपनी बात रखी. साथ ही उन्होने बताया कि दिवाली के लिए उन्होंने भारत में आकर क्या-क्या शॉपिंग की है. साथ ही किस मार्केट वह गए हैं.

'घर ले जाने के लिए जलेबी और बर्फी खरीदीं'

समिट में जब उनसे पूछा गया कि दिवाली के लिए उन्होंने क्या खरीदारी की है, तो उन्होंने बताया, "मैं आज सुबह खान मार्केट गया था. मेरे लिए सबसे जरूरी चीज मिठाई है. मैंने अपनी सास से कहा कि हमें कुछ मीठा लेना चाहिए. फिर हम बंगाली मार्केट गए, और मैंने कुल्फी खाकर पेट भर लिया. मैसूर पाक तो नहीं, पर मेरे पास घर ले जाने के लिए जलेबी और बर्फी भी हैं."

मैं भारत में पैदा हुआ, हिंदू धर्म मानता हूंः ऋषि सुनक

ऋषि सुनक ने NDTV के मंच से कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ था, इसके बाद मैं ब्रिटेन पहुंचा. मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं. मैं ब्रिटेन का पीएम बना. तब मैंने भागवत गीता की शपथ ली. अब मैं ब्रिटेन का सांसद हूं. मैं अगर कहूं तो मेरे लिए दोनों देशों के बीच का रिश्ता काफी अहम है.

'भारत आर्थिक सुपर पावर'

NDTV वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने आगे कहा कि भारत आर्थिक सुपर पावर है. पिछले कुछ दशकों में देखें तो चीजें काफी बदली हैं. क्रिकेट जल्दी ही ओलंपिक खेल बनेगा. इसमें भी ब्रॉडकास्ट राइट्स से लेकर सबकुछ होगा. इससे भारत मजबूत शक्ति बनेगा. देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है.