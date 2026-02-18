ऋषि सुनक से लेकर Open AI के वाइस प्रेसिडेंट तक... NDTV India AI Summit 2026 में ये दिग्गज करेंगे शिरकत, देखें पूरी लिस्ट

NDTV INDIA AI समिट में आज आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के वर्तमान, भविष्य और तमाम सेक्टरों में इसके व्यापक इस्तेमाल पर दिग्गज अपनी बात रखेंगे. इस समित में एआई से जुड़े नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्यमी, एआई शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं. दिल्ली के आईटीसी मौर्या बुधवार को तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं. एआई क्रांति का भारत और विश्व में इसका क्या प्रभाव है, इस पर गहन परिचर्चा होगी. इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल होंगे. यह शिखर सम्मेलन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और रात 8 बजे समाप्त होगा। प्रमुख वक्ताओं में शामिल हैं:

AI समिट के मुख्य वक्ता

क्रिस लेहेन, मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी, ओपनएआई

जय पुरी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, एनवीडिया

अरविंद जैन, संस्थापक और सीईओ, ग्लीन

ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री

स्टुअर्ट रसेल, कंप्यूटर विज्ञान के विशिष्ट प्रोफेसर, यूसी बर्कले

अकिस इवेंजेलिडिस, सह-संस्थापक और अध्यक्ष - भारत, नथिंग

माटी स्टैनिशेव्स्की, सह-संस्थापक, इलेवन लैब्स

जेम्स मन्यिका, प्रौद्योगिकी और समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गूगल

सुबह 9:40 - 10:10

विषय: आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस - भारत में, भारत के लिए सृजन

इसमें सर्वम एआई के सीईओ और सह-संस्थापक प्रत्युष कुमार बोलेंगे

10:20 - 11:00

विषय: आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के लाभ में निवेश

आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस अब कोई प्रारंभिक चरण में नहीं है.यह निवेश, पूंजी के साथ मानवीय उपयोग पर फोकस करेगा. वास्तव में एआई के लाभ में निवेश करने का क्या अर्थ है. एआई में प्रारंभिक चरण के निवेश से लेकर ग्लोबल लेवल पर सारे प्रोजेक्ट, एआई मॉडल से अनुप्रयोग और पूंजी निवेश प्रवाह पर चर्चा होगी.

पैनल डिस्कशन:

• आशुतोष शर्मा, भारत प्रमुख, निवेश और एम एंड ए, प्रोसस

• आकृति वैश्य, संस्थापक, एक्टिवेट

• मानव गर्ग, सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार, टुगेदर फंड

• विक्रम वैद्यनाथन, प्रबंध निदेशक, Z47

• हर्षजीत सेठी, प्रारंभिक चरण के निवेशक

मॉडरेटर: नीरज शाह और श्वेता राजपाल कोहली

11:00 – 11:30

विषय: ओपनएआई के साथ खुला संवाद

इस सत्र में तेजी से विकसित हो रही एआई क्षमताओं और संस्थानों, नीतियों और सामाजिक प्रणालियों की उन्हें जिम्मेदारी से संचालित और उपयोग करने की तैयारियों के बीच बढ़ते अंतर का विश्लेषण किया जाएगा। चर्चा में यह देखा जाएगा कि सरकारों, उद्योगों और नागरिक समाज को सुरक्षा, जनविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों को तकनीकी प्रगति के साथ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए।

अनौपचारिक बातचीत:

• क्रिस लेहेन, मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी, ओपनएआई, टाइम पत्रिका की 2025 की एआई के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में



11:30 – 12:00

विषय: भविष्य के एआई स्टैक का निर्माण

फायरसाइड चैट: जय पुरी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, एनवीडिया

12:00 - 12:10

मुख्य भाषण:डॉ. डी. प्रेमचंद्र सागर, प्रो चांसलर, दयानंद सागर विश्वविद्यालय, एनवीडिया के साथ साझेदारी की घोषणा

12:20 - 12:30

फायरसाइड चैट: दीपक धनक, सह-संस्थापक और सीओओ, रॉकेट

14:10 – 14:30

विषय: कार्यशील बुद्धिमत्ता - एआई और उद्यम

जैसे-जैसे एआई प्रयोग से निकलकर कार्यस्थल पर दैनिक उपयोग की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के सामने इसके अपनाने, प्रभाव और विश्वास से जुड़े नए प्रश्न उठ रहे हैं। यह मुख्य भाषण एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि कैसे एआई मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है, संगठनात्मक ज्ञान को उजागर कर सकता है और कार्यस्थल पर उत्पादकता को नई परिभाषा दे सकता है।

गहन चर्चा: अरविंद जैन, संस्थापक एवं सीईओ, ग्लीन

14:30 – 15:10

विषय: एआई अपनाने के वैश्विक सबक

जैसे-जैसे एआई दैनिक कार्य में समाहित होता जा रहा है, यह पैनल इस बात पर चर्चा करेगा कि संगठन उत्पादकता, प्रतिभा और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर किस प्रकार पुनर्विचार कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और वैश्विक उद्यमों के नेता कार्यस्थल पर जिम्मेदार, मानव-केंद्रित एआई अपनाने के स्वरूप पर चर्चा करेंगे।

पैनल चर्चा:

पुनीत चंडोक, अध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया

कुमारेश पट्टाबिरामन, प्रमुख, लिंक्डइन इंडिया · माधव कृष्णा, संस्थापक और सीईओ, Vahan.ai

कीर्तिगा रेड्डी, सीईओ OptimizeGEO और संस्थापक, AI किरण

15:10 – 15:45

विषय: व्यापकता या विफलता - एआई अपनाने की सच्चाई

जैसे-जैसे उद्यम आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस को अपने संचालन में इंटीग्रेट करने की होड़ में लगे हैं, इसकी सच्चाई ये है कि एआई अनुप्रयोग करना आसान है, लेकिन किसी संगठन में एआई को व्यापक स्तर पर लागू करना जटिल, महंगा और गहन रणनीतिक है. वे कंपनियाँ जो एआई को अपने मूल स्वरूप में सफलतापूर्वक समाहित कर लेती हैं, उनसे क्या अलग है जो केवल अवधारणा के प्रमाण तक ही सीमित रह जाती हैं?

पैनल चर्चा:

जेसन ऑक्समैन, अध्यक्ष एवं सीईओ, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद (ITIC)

जेफ बर्क, उपाध्यक्ष, व्यवसाय विकास एवं साझेदारी, रेप्लिट

आलोक बाजपेयी, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ, इक्सिगो

इवाना बारोलेटी, वैश्विक मुख्य गोपनीयता एवं एआई गवर्नेंस अधिकारी, विप्रो

15:45 – 16:15

विषय: बुद्धिमत्ता का युग - शक्ति, नीति एवं नवाचार

परिचर्चा: ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री

