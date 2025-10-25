विज्ञापन
NDTV गुड टाइम्स म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट: डल झील के किनारे सज रहा मंच, सोनू निगम भी एक्‍साइटेड

NDTV Good Times Music Concert: कॉन्सर्ट में सोनू निगम के मशहूर बॉलीवुड हिट गाने और महान गायक मोहम्मद रफ़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस भव्य आयोजन से पहले, डल झील के पास मंच तैयार किया जा रहा है.

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह घाटी का पहला म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट
श्रीनगर:

एनडीटीवी गुड टाइम्स श्रीनगर में एक लाइव म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट की मेजबानी करने जा रहा है. इस कॉन्‍सर्ट में पॉपुलर सिंगर सोनू निगम, सुरम्य डल झील के किनारे परफॉर्मेंस देंगे और कश्मीर घाटी के पहले बड़े पैमाने के लाइव कॉन्सर्ट में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे. 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह घाटी का पहला म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट है. श्रीनगर 26 अक्टूबर को सोनू निगम के साथ अपने पहले बड़े लाइव कॉन्सर्ट की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. सिंगर शांत डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में मंच पर प्रस्तुति देंगे. 

इस कॉन्सर्ट में सोनू निगम के मशहूर बॉलीवुड हिट गाने और महान गायक मोहम्मद रफ़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस भव्य आयोजन से पहले, डल झील के पास मंच तैयार किया जा रहा है. एक अनोखे अनुभव के लिए मंच को तैयार करने, ऑडियो और लाइटिंग उपकरणों की व्यवस्था करने और सुरक्षा व सिस्टम की पूरी जांच करने में जुटे हुए हैं.

सोनू निगम ने म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट को लेकर कहा, "यह म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट बेहद खास है, क्योंकि हमने डल झील पर दिवंगत मोहम्मद रफ़ी साहब के 100 साल पूरे होने का जश्न पहले कभी नहीं देखा. क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पूरी दुनिया मेरे साथी, मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा के साथ मेरे जुड़ाव को जानती है, लेकिन कश्मीर की डल झील पर उनकी विरासत का जश्न मनाना, कश्मीर के उत्साह का जश्न मनाना, वाकई अद्भुत और ख़ास होने वाला है. आप सभी से वहां मिलने का इंतज़ार रहेगा."

श्रीनगर के गायक काज़ी तौक़ीर, जिन्होंने 2005 में म्‍यूजिक रियलिटी शो फ़ेम गुरुकुल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, वो सोनू निगम के डल झील कॉन्सर्ट में शुरुआती प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा, इस कॉन्सर्ट में कश्मीरी गायक, निर्माता और संगीतकार रौहान मलिक भी शामिल होंगे, जो इस कार्यक्रम के विविध संगीत कार्यक्रमों में एक और नया आयाम जोड़ेंगे.

अगर आप इस कॉन्सर्ट के टिकट खरीदना चाहते हैं, तो जोमैटो के डिस्ट्रिक्ट स्टोर से ले सकते हैं. टिकट का प्राइज 499 रुपये से शुरू हो रहे हैं.

