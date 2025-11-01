NDTV Bihar Power Play: पीके का वार, सम्राट का जवाब, पप्पू यादव क्यों हुए नाराज.. NDTV पावर प्ले के 10 खास वीडियो

बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच एनडीटीवी पावर प्ले में राजनीति के दिग्गजों ने अपनी रणनीति और विचार खुलकर रखे. इस मंच से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी, पप्पू यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े नाम शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 160 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले और बाद में किसी से भी गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया. आइए देखते हैं एनडीटीवी पावरप्‍ले के 10 वीडियो.

एनडीटीवी पावर प्ले में प्रशांत किशोर से पूछा गया कि अगर आप किंगमेकर की स्थिति में रहे तो कहीं जाएंगे या नहीं. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे. उन्‍होंने साफ किया कि वह चुनाव से पहले और बाद में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे.

Bihar Elections 2025: PK ने लिखित वादा किया- 'न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव बाद'

NDTV पावरप्‍ले के मंच पर डिप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुलकर बातचीत की. मंच से मुखाति- सम्राट चौधरी ने इस दौरान जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसको लेकर वो बार-बार उनपर हमलावर रहे हैं. NDTV ने सम्राट चौधरी से PK के आरोपों से जुड़ा वही सवाल पूछा कि उन्‍होंने 10वीं कहां से पास की.

Bihar Elections: 10वीं कहां से पास की? PK के सवाल का Samrat Choudhary ने दिया जवाब

पप्पू यादव का अलग अंदाज है. NDTV PowerPlay के मंच पर पहुंचे तो कभी गुस्साए तो कभी गुनगुनाए. कभी चिल्लाए तो कभी हंसाए. इसी बीच एंकर ने पूछा कि कई लोग कहते हैं आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं... इस पर पप्पू यादव ने दिलचस्प जवाब दिया.

VIDEO- गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं.. पप्पू यादव क्या बोले?

NDTV PowerPlay के मंच पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी के सवालों पर बिफर गए. उन्होंने मंच पर साफ कहा कि तेजस्वी यादव विरासत में दो बार डिप्टी सीएम बन गए हैं. वहीं, उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि वह राहुल गांधी और कांग्रेस और महागठबंधन के मुद्दों पर चुनाव प्रचार करते हैं. उन्होंने कहा, "बिहार में राहुल गांधी के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है.

VIDEO: जंगल राज, Nitish Kumar और Tejashwi Yadav पर सवाल, भड़क उठे Pappu Yadav

Bihar Elections 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि नीतीश कुमार सीएम हैं और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि जहां तक सीएम तय करने का सवाल है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है इसके तहत सारे विधायक तय करते हैं.

Bihar Elections 2025: चुनाव जीतने पर Nitish Kumar होंगे CM? Amit Shah ने क्‍या कुछ बताया?

NDTV Power Play Bihar कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि बिहार में NDA की नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी. उन्होंने कहा, “(केंद्रीय मंत्री) अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी.” सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन सहयोगियों के बीच किसी तरह की खटपट की बात को खारिज करते हुए गोयल ने कहा कि HAM(S) के जीतन राम मांझी और LJP(RV) के चिराग पासवान के साथ बातचीत पूरी तरह सहज और सहमति से हुई है.

VIDEO- Nitish को लेकर NDTV PowerPlay में कौन सी खुशखबरी का ऐलान कर गए Piyush Goyal?

एनडीटीवी पावर प्ले में अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने बिहारियों के खिलाफ टैबू पर खुलकर बातें की... जानें उन्होंने क्या-क्या कहा

VIDEO- Neetu Chandra ने 'बिहारियों के खिलाफ टैबू' पर की खुल कर बात

एनडीटीवी बिहार पावर प्ले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया. NDTV या अन्य मीडिया कॉन्क्लेव में रंजीत ने कहा कि नीतीश ने बार-बार पल्टी मारी, बिहार की जनता सब समझ रही है. इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी. कुछ जगहों पर समझौता किया, लेकिन NDA में झगड़े छिप नहीं पाएंगे.

VIDEO- Nitish Kumar की पल्टियां पर Ranjeet Ranjan का तीखा हमला! 'बार-बार धोखा दिया..'

समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने एनडीटीवी के बिहार पावर प्ले में एनडीए द्वारा लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाए जाने पर चौधरी ने कहा चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो हर फैसला पहले देश के लिए, फिर अपने क्षेत्र के लिए, फिर अपनी पार्टी के लिए और फिर अगर कुछ गुंजाइश हो तो अपने लिए होना चाहिए. चिराग पासवान जो भी कहेंगे, वही हमारा फैसला होगा. उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह फैसला पार्टी पर छोड़ दिया और पार्टी ने फैसला किया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए.

VIDEO : NDA ने Chirag को दी मुश्किल सीटें? शांभवी चौधरी ने बताया पूरा गणित

एनडीटीवी पावर प्ले में अमित शाह ने बिहार के मोकामा में दुलारचंद की हत्‍या को लेकर कहा कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है. सम्राट चौधरी ने आज इस पर बोला है. पुलिस ने काम किया है और चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है. उन्‍होंने सवाल किया कि क्‍या आज हत्या करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है? पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता था. सीएम के साले के घर में बैठकर फिरौती का धंधा होता था.

Mokama में Dularchand Yadav की हत्‍या को लेकर NDTV Powerplay क्या में क्या बोले Amit Shah?