कुणाल कामरा प्रकरण में भी अजित पवार ने पकड़ी अलग राह, गठबंधन में रहकर कहां है उनका निशाना

कामेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो पर शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है. कामरा ने एक शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर टिप्पणियां की थीं. शिव सैनिकों ने रविवार रात मुंबई में स्थिति एक कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन अनुचित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार अलग रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सब कुछ संविधान के दायरे में होना चाहिए, किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे पुलिस का काम बढ़ जाए. इसका ध्यान हर जिम्मेदार नागरिक को रखना चाहिए.

कुणाल कामरा पर विवाद बढ़ने के बाद पवार ने छत्रपति सांभाजी नगर में मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा,''किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए. उन्हें अपने अधिकारों के भीतर बोलना चाहिए. मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें पुलिस की भागीदारी की जरूरत न पड़े.''



Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra: On comedian Kunal Kamra row, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar says, "Nobody should go beyond law, Constitution and rules. They should speak within their rights. There can be differences, but it should be noted that there need not be Police…