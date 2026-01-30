विज्ञापन
विशेष लिंक

NCB की बड़ी कामयाबी: जोधपुर में धरा गया ड्रग्स नेटवर्क, मेफेड्रोन बनाने के उपकरणों के साथ 4 गिरफ्तार

NCB जोधपुर ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर 29.01.2026 को सोयला, डांडोर रोड, जोधपुर में स्थित एक फार्महाउस पर छापा मारा, जिससे ऊपर बताए गए लैब उपकरण ज़ब्त किए गए.

Read Time: 2 mins
Share
NCB की बड़ी कामयाबी: जोधपुर में धरा गया ड्रग्स नेटवर्क, मेफेड्रोन बनाने के उपकरणों के साथ 4 गिरफ्तार

NCB ने जोधपुर में मेफेड्रोन (MD) बनाने वाली लैब का सामान जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल अवैध ड्रग मार्केट में बेचने के लिए लगभग 200 किलो MD बनाने के लिए किया जाना था. यह कार्रवाई जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रयोगशाला के तहत की गई.

इस ऑपरेशन के दौरान, NCB जोधपुर ने सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई लैब और इंडस्ट्रियल उपकरण ज़ब्त किए, जिनमें बोरोसिलिकेट जार, बोरोसिलिकेट कांच की ट्यूब, एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर, एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिरर और अन्य संबंधित सामान शामिल हैं.

इससे पहले, 25.01.2026 को, NCB जोधपुर ने जोधपुर में 1.089 किलो मेफेड्रोन ज़ब्त किया था. खास जानकारी के आधार पर, NCB टीम ने एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रोका, जिनके पास एक काला बैग था जिसमें नशीला पदार्थ था, जिससे दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

जांच के दौरान, यह पता चला है कि इस मामले के तीन मुख्य संदिग्धों में से एक ने बेंगलुरु में तीन गुप्त मेफेड्रोन बनाने वाली लैब स्थापित की थीं और ज़ब्त किया गया MD इन्हीं जगहों से आया था.

मामले की जांच करते हुए, NCB जोधपुर ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर 29.01.2026 को सोयला, डांडोर रोड, जोधपुर में स्थित एक फार्महाउस पर छापा मारा, जिससे ऊपर बताए गए लैब उपकरण ज़ब्त किए गए. इस मामले के तीनों मुख्य संदिग्ध फिलहाल फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mephedrone In Jodhpur, Illegal Drug Market, Jodhpur Rural Police
Get App for Better Experience
Install Now