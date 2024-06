आडवाणी और PM मोदी के आत्मीय रिश्ते को बयां करती ये PHOTOS

जब भावुक हो गए थे मोदी

2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर शानदार जीत हासिल की थी. तब लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के मौके को आजादी मिलना बताया था. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ये नरेंद्र भाई की कृपा से हुआ है. जिस पर पीएम मोदी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें और इसके बाद वो भावुक हो गए थे.

आडवाणी की रथयात्रा में सारथी बने थे मोदी

25 नवंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली थी, जिसे अपार जनसमर्थन मिला था. गुजरात में रथ यात्रा के संयोजक खुद नरेंद्र मोदी थे. इस यात्रा के दौरान मोदी आडवाणी के सारथी बने. आडवाणी की यात्रा जब बिहार में पहुंची तो वहां लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

मुलाकातों के बाद पीएम मोदी ने ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, ‘‘आडवाणी जी के आवास पर गया और उनका आशीर्वाद मांगा. हर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के आडवाणी जी के ऐतिहासिक प्रयासों से प्रेरित है.''

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी से मुलाकात की. जब मैं पार्टी संगठन में काम कर रहा था, तब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए पूरे भारत में उनका बहुत सम्मान किया जाता है.''

प्रधानमंत्री ने इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की. मैं उनके साथ बातचीत करना बहुत पसंद करता हूं. विशेष रूप से नीति और गरीबों को सशक्त बनाने के मामलों के उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद.''

पीएम मोदी ने बाद में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया.

पिछले दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत दर्ज की है और 543 सदस्यीय सदन में बहुमत हासिल किया है. बीजेपी ने 240 सीट पर जीत दर्ज की है.