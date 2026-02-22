दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ साउथ तक रैपिड रेल यानी नमो भारत का पूरा 82 किलोमीटर का रूट आज खुल जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली से मेरठ इस नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो अभी दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक चल रही थी. पीएम मोदी मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे, जो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 12 स्टेशनों के बीच दौड़ेगी. 120 किलोमीटर की रफ्तार के साथ मेरठ मेट्रो देश की सबसे तेज स्पीड वाली मेट्रो होगी. पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में एक रैली भी करेंगे.

प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को रैपिड रेल का शिलान्यास किया था. 20 अक्टूबर 2023 को 17 किमी का प्राथमिक खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया. 2024 में विस्तार के बाद 5 जनवरी 2025 को ट्रेन दिल्ली पहुंची. 22 फरवरी को न्यू अशोक नगर से सराय काले खां (5 किमी) और मेरठ साउथ से मोदिपुरम (21 किमी) खंड के उद्घाटन के साथ पूरा कॉरिडोर चालू होने की संभावना है.

