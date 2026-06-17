मुजफ्फरपुरः पुलिस ने जांच के लिए रोकी बाइक, बैठा था हत्या का आरोपी, सीधे चला दी गोली

बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले कुछ समय से लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं. शहर में लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है. इसी के तहत देर रात वाहन जांच की कार्रवाई की गई. लेकिन इसी दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई. इसमें वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र का रहने वाले अपराधी अमित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी है जबकि उसका साथी फरार हो गया. पुलिस ने अपराधी अमित सिंह को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच (SKMCH) में भर्ती कराया है.

क्या है पूरी घटना?

दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए देर रात वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुसहरी थाना की पुलिस भटौलिया पुल के समीप वाहन जांच अभियान चला रही थी. वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि रात लगभग ढाई बजे इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक वहां पहुंची जिस पर दो लोग सवार थे. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. लेकिन बाइक पर अपराधी सवार थे. उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरु कर दीं.

वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने पूरी घटना की जानकारी दी

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अपराधी द्वारा चलाई गई दो गोलियां पुलिस वाहन पर लगीं जिसके बाद पुलिस ने भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाई. गोलीबारी में वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात अमित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी. हालांकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

हत्या के मामले में थी तलाश

SSP ने बताया कि मौके से अपराधी का एक पिस्टल और कई खोखे बरामद किए गए हैं. इसके बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया जिसने तमाम साक्ष्य को एकत्रित किया है.

पुलिस की गोली से घायल अपराधी अमित कुमार सिंह पर वैशाली जिले में तीन संगीन मामले दर्ज है. वहीं मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना में उसके ऊपर एक हत्या का मामला भी दर्ज है जिसकी पुलिस को तलाश थी.

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