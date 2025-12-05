मुजफ्फरनगर: डेढ़ महीने पहले हुई थी मौत, अब कब्र से निकाले गए शव से खुलेगा राज

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब डेढ़ महीने पहले दफनाए गए एक व्यक्ति के शव को शुक्रवार कब्र से बाहर निकाला गया है. यह कार्रवाई मृतक का एक 'मौत से पहले का वीडियो' सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि ये मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और राज छिपा है.

क्या है पूरा मामला

यह मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र की नई आबादी कॉलोनी के निवासी वसीम शेख से जुड़ा है. वसीम का निकाह गाजियाबाद की सोनिया उर्फ सोनी से हुआ था. वसीम के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही सोनिया और उसके परिवार वाले वसीम पर लगातार गाजियाबाद मायके आकर रहने का दबाव बना रहे थे. रोजाना के झगड़ों से परेशान होकर वसीम अपने बच्चों को लेकर गाजियाबाद में अपनी ससुराल के पास किराए के मकान में रहने लगा था.

ससुराल वालों पर शक

आरोप है कि 20 अक्टूबर को वसीम के ससुराल वालों ने उसके घर फोन कर सूचना दी कि वसीम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचे वसीम के परिजनों ने देखा कि वसीम के गले पर फांसी का कोई निशान नहीं था, जिससे उन्हें शक हुआ. जब उन्होंने ससुराल वालों से वसीम का मोबाइल फोन मांगा, तो उन्होंने पहले आनाकानी की और फिर फोन को फॉर्मेट करने के बाद ही परिजनों को सौंपा. उस समय वसीम के परिजन शव को खतौली ले आए और उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

वीडियो ने खोला राज

अंतिम संस्कार के बाद, जब वसीम के परिजनों ने उसके फॉर्मेट किए गए मोबाइल फोन का बैकअप रीस्टोर किया, तो उनके होश उड़ गए. वसीम ने अपनी मौत से ठीक पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी, सास और ससुराल वालों को ठहराया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद वसीम के परिजनों ने उसकी मौत का राज जानने के लिए लोनी (गाजियाबाद) में उसके ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

पुलिस जांच में जुटी

इस मुकदमे और वीडियो के आधार पर प्रशासन ने खतौली स्थित कब्रिस्तान से वसीम के शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. वसीम की मौत की असल वजह अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगी.