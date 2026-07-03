मॉनसून की बारिश मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कहर बन गई है. भारी बारिश की वजह से कोल्हापुर की हिरण्यकेशी नदी का पुल धंस गया. पुणे में सीवेज के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई. बीएमसी ने आज मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. सोनम रघुवंशी की जमानत मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत करेंगे. केतन मर्डर के केस में सिया-चेतन की रिमांड आज पूरी हो रही है. दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई है. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है. अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र जारी कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. ईरान में खामेनेयी के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत से श्री श्री के प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे.

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