मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, एक यात्री के बैग से 10 करोड़ की ड्रग्स तो दूसरे से गोल्ड जब्त

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में ड्रग्स और सोना बरामद किया है. इनकी कीमत करोड़ों रुपये में आंकी गई है. 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी ड्यूटी के दौरान ये जब्ती की गई.

ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया करोड़ों की ड्रग्स

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ज़ोन-III की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर बैंकॉक से आए एक यात्री को रोका. फ्लाइट नंबर VZ760 से मुंबई उतरे इस यात्री के बैग की जब जांच की गई तो उसके अंदर से करीब 10.509 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद हुई.

यात्री ने ड्रग्स को चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग में चतुराई से छिपा रखा था. नशे की इस खेप की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 10.50 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मस्कट से आए यात्री से गोल्ड बरामद

मुंबई एयरपोर्ट पर ही एक अन्य कार्रवाई में कस्टम अधिकारियों ने मस्कट से आए एक यात्री से गोल्ड बरामद किया. उसने ये गोल्ड अपने शरीर पर छिपा रखा था. फ्लाइट नंबर 6E1270 से उतरे इस यात्री को प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया.

जब यात्री की जांच की गई तो उसके शरीर पर छिपाकर रखे गए 24 कैरेट सोने का कड़ा और चेन बरामद हुए. अधिकारियों के मुताबिक, सोने का कुल वज़न 200 ग्राम और इसकी कीमत लगभग 23.54 लाख रुपये बताई गई है. कस्टम अधिकारियों ने सोने को जब्त कर लिया है. यात्री से आगे पूछताछ की जा रही है.