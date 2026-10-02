फिल्मी सितारों से लेकर नेता तक पहुंचे... मुंबई में CEC के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, जान लीजिए अब तक क्या-क्या हुआ

देश में चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच गांधी जयंती पर मुंबई का शिवाजी पार्क बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शन का केंद्र बन गया. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां जुटे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है. प्रदर्शन की अगुवाई CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने की. मंच से उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही. उन्होंने मुंबई से शुरू हुए आंदोलन को देशव्यापी अभियान में बदलने का ऐलान भी किया.
कलाकारों और नेताओं का मिला समर्थन
शिवाजी पार्क में आयोजित प्रदर्शन को कई चर्चित हस्तियों का समर्थन मिला. गायक विशाल ददलानी और कलाकार शबाना आजमी व नसीरुद्दीन शाह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. इस दौरान लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की गईं.
शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया. उन्होंने लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और मतदान के अधिकार की है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और उसे वापस हासिल करने की जरूरत है.
MUMBAI SHOWS UP!— Saurav Das (@SauravDassss) October 2, 2026
4:30 PM.@Cockroachisback pic.twitter.com/TtKkITYkuW
नारेबाजी और भाषणों से गूंजा शिवाजी पार्क
प्रदर्शन के अभिजीत दिपके ने भाषण दिया जिसमें 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' जैसे नारे लगाए गए. बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. कई प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे थे.
आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा. आने वाले दिनों में इसे अन्य राज्यों तक ले जाया जाएगा. दूसरी ओर INDIA ब्लॉक ने भी 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च निकालने का फैसला किया है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On the CJP protest, Chief Minister Devendra Fadnavis says, "The entire matter has been exposed. Following the press conference held by the three Election Commissioners, their fake narrative has been busted. Yet, attempts are still being made to push… pic.twitter.com/03BVcW1iYn— ANI (@ANI) October 2, 2026
सरकार ने आरोपों को किया खारिज
प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया. उनका कहना है कि चुनाव आयोग पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुका है और आयोग के खिलाफ फैलाया जा रहा नैरेटिव तथ्यों पर आधारित नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे.
#WATCH | Maharashtra | Veteran actress Shabana Azmi joins the CJP protest at Mumbai's Shivaji Park against the Election Commission. pic.twitter.com/Q9vVzrkS4O— ANI (@ANI) October 2, 2026
उधर दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई स्थानों पर भी चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. इससे साफ है कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.
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