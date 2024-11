दिवाली पर मुंबई एयरपोर्ट का रिकॉर्ड, 44 लाख यात्रियों ने किया सफर, एक दिन में 939 विमानों ने भरी उड़ान

फेस्टिव सीजन और दीपावली के दौरान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट में पैसेंजर ट्रैफिक 4 फीसदी बढ़ा है. अक्टूबर के फेस्टिव सीजन में कुल 4.42 मिलियन (करीब 44 लाख) पैसेंजरों ने सफर किया. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी है. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड (AAHL) की ओर से किया जाता है. ये अदाणी एंटरप्राइजेज की एक सहायक कंपनी है.

बयान में कहा गया कि इस फेस्टिव सीजन में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखी गई है. दीपावली के दौरान CSMIA (मुंबई एयरपोर्ट) ने 3.16 मिलियन से ज्यादा डोमेस्टिक पैसेंजरों और 1.25 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजरों को सर्विस दी. इससे साफ है कि CSMIA अपनी क्षमता और काबिलियत के साथ एक ट्रैवल हब के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

CSMIA ने 26 अक्टूबर 2024 को एक ही दिन में 939 फ्लाइट्स के साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट (ATMs) की सबसे ज्यादा संख्या भी दर्ज की है. मुंबई एयरपोर्ट के लिए 26 अक्टूबर का दिन पूरे महीने का सबसे 'बिजी दिन' साबित हुआ. अक्टूबर में मुंबई एयरपोर्ट पर 19,848 डोमेस्टिक और 7,222 इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ.

इस बीच CSMIA के लिए टॉप 3 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन दिल्ली, बैंगलोर और गोवा थे. इनमें से दिल्ली कुल 0.58 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक के साथ सबसे पहले नंबर पर रही. इसी तरह टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में दुबई, अबू धाबी और लंदन शामिल हैं. इन लोकेशन में बिजनेस और हॉलीडे के तौर पर CSMIA एक गेटवे के तौर पर उभरा है.

CSMIA में इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोपीय रीजन से बढ़ा है. मुंबई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रैफिक में मिडिल ईस्ट का 51% शेयर है. 23% कॉन्ट्रिब्यूशन के साथ एशिया दूसरे नंबर पर है. वहीं, यूरोप का शेयर इसमें 17% है. एशिया और यूरोप में हुए इस बढ़ोतरी को नोक एयर से थाईलैंड के डॉन मुआंग और वर्जिन अटलांटिक से लंदन के लिए उड़ान बढ़ाने से भी बढ़ावा मिला.

