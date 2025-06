देश भर में मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव के कारण कई राज्‍यों में जमकर बारिश हो रही है. उत्तर प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्‍यों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं इसके जल्‍द ही दिल्‍ली में भी दस्‍तक देने की उम्‍मीद की जा रही है. मॉनसून के प्रभाव के कारण मौसम विभाग ने देश के विभिन्‍न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. देश में इस बार मॉनसून ने जल्‍द दस्‍तक दी है और यही कारण है क‍ि ज्‍यादातर जगहों पर मॉनसून तय वक्‍त से पहले ही पहुंच गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) का अनुमान है कि मॉनसूनी गतिविधियों में इजाफे के कारण विभिन्‍न राज्‍यों के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है. वहीं आने वाले दिनों में भी मॉनसून के कारण भारी बारिश हो सकती है.

Southwest Monsoon:



❖ Southwest monsoon has further advanced into remaining parts of Bihar & East Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, some parts of West Uttar Pradesh, most parts of Uttarakhand, many parts of Himachal Pradesh and some parts of Ladakh.



