आगे बढ़ रहा मानसून, लेकिन परेशानी कम नहीं, मौसम विभाग ने जानिए कहां-कहां दी भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 27 जून तक सौराष्ट्र और कच्छ, 29 जून तक गुजरात, 29 जून तक तटीय कर्नाटक, 26-27 को तमिलनाडु, 27 को उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 27 और 28 जून को तेलंगाना और 26-28 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है.

इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 29 जून तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है. वहीं 26 से 29 जून के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा में गरज, बिजली और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ छिटपुट से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है. साथ ही कुछ स्‍थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है.

बिहार में 25 और 26 जून, 2024 को अलग-अलग स्थानों पर भारी (64.5-115.5 मिलीमीटर) से बहुत भारी वर्षा (115.5-204.4 मिलीमीटर) होने की संभावना है।



Bihar is very likely to get isolated heavy (64.5-115.5 mm) to very heavy rainfall (115.5-204.4 mm) on 25th & 26th June, 2024.