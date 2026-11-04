'मोदी कहीं नहीं जाएंगे'.. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गाना गाते हुए वीडियो वायरल

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बयानों के तीखे तेवरों के बीच केंद्रीय संस्कृति और कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक अनूठा अंदाज देखने को मिला है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्ग के एक विवादित बयान के जवाब में भाजपा नेताओं द्वारा चलाए जा रहे 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' (#ModiKahinNahiJayega) अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री ने खुद हारमोनियम पर धुन बजाते हुए एक भजन गीत गाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयान दिया गया था. इस बयान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' नारे के साथ कैंपेन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में 72 वर्षीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने संगीत प्रेम और अनूठे अंदाज का परिचय देते हुए एक वीडियो जारी किया.

वीडियो में क्या गाते नजर आए मंत्री?

वायरल हो रहे इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारंपरिक अंदाज में हारमोनियम बजाते हुए गा रहे हैं:

"कहीं नहीं जाएंगे मोदी, कहीं नहीं जाएंगे मोदी..."

इसके आगे उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा 'जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपनी साख खो दी, मुफ्त में राशन, गैस सिलेंडर, मकान, सड़कें, बिजली, आयुष्मान और स्वच्छ भारत अभियान... मोदी कहीं नहीं जाएंगे.'

इस वीडियो के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही जनहितकारी नीतियों के कारण जनता का अटूट विश्वास उनके साथ है और वे देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह डटे हुए हैं.

बीजेपी नेताओं में छाया 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' का नारा

केवल अर्जुन राम मेघवाल ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई अन्य नेताओं और मंत्रियों ने भी इस नारे को अलग-अलग अंदाज में प्रस्तुत किया है. दिल्ली में एक प्री-दिवाली कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इसी तर्ज पर गाना गाकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा.

वहीं हरियाणा भाजपा द्वारा इस नारे को प्रिंट करते हुए विशेष टी-शर्ट और हुडी (Hoodie) भी लॉन्च की गई है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खासी चर्चा का विषय बनी हुई है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी हमलों के जवाब में भाजपा इस तरह के सांस्कृतिक अभियानों के जरिए जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश और चुनावी माहौल बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है.

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