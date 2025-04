लालू की इच्छा मोदी ने पूरी की... वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने क्यों कहा ऐसा?

Waqf Bill Amendment: बुधवार को लेकसभा में पेश हुए वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया. अमित शाह ने कहा, ''2013 में लालू प्रसाद जी कहा था- सरकार ने संशोधन विधेयक किया. उसका स्वागत है. आप देखिए सारी जमीनें हड़प ली गई हैं. वक्फ में काम करने वाले लोग, प्राइम जमीन को वो बेच दिए हैं. पटना में ही डाक बंगला हड़प लिया. हम चाहते हैं कि आप भविष्य में कड़ा कानून लाइए और चोरी करने वालों को जेल में भेजिए. लालूजी की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, मोदीजी ने पूरी कर दी."

अमित शाह ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान एक-एक कर विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वक्फ को चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां लोग वक्फ के लिए जमीन दान देते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति का दान नहीं हो सकता है और दान केवल उस जमीन का किया जा सकता है जो व्यक्ति की अपनी हो.

अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दल देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वक्फ में गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ में पैसे की चोरी हो रही है और इसके कई उदाहरण भी हैं.

