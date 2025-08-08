पुतिन के पेट्रोल से मोदी की सड़क पर चलती है कार, ट्रंप को मिर्ची क्यों... BJP नेता ने कार पर लिखी ये बात

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ लगाने से लोग नाराज हैं.
- तेजेंद्र बग्गा ने अपनी कार पर पीएम मोदी और पुतिन का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है.
- भारत ने ट्रंप के टैरिफ को अनुचित करार देते हुए कहा था कि उसे अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने को लेकर भारत में काफी रोष है. बहुत से लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. हालांकि कई लोग बिना सड़क पर उतरे और बिना किसी आंदोलन के अपने गुस्से को जता रहे हैं और वह भी बेहद रचनात्मक तरीके से. इस दौरान भाजपा नेता तेजेंद्र बग्गा की रचनात्मकता उनकी कार पर देखने को मिली. बग्गा ने अमेरिका के साथ चल रहे टकराव को लेकर अपनी कार पर एक दिलचस्प कैप्शन लिखवाया है, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखा तंज कसा है.
भाजपा नेता तेजेंद्र बग्गा ने अमेरिका के साथ ताजा टकराव के बाद अपनी कार पर लिखवाया कि ये कार पुतिन के पेट्रोल से चलती है, मोदी की सड़क है तो ट्रंप को मिर्ची क्यों लगती है. (This car runs on Putin's fuel, Modi's road and Trump's meltdown)
रूस से तेल खरीदने से नाराज हैं ट्रंप
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जताई थी और रभारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था. साथ ही ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने का मतलब है कि भारत, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को वित्तपोषित कर रहा है. इससे भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच गया.
भारत ने अमेरिका को दिखाया था आईना
हालांकि ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने भी उसे आईना दिखा दिया है. 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत की ओर से कहा गया था कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी अपने हितों का ध्यान रखते हुए रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं. साथ ही भारत ने कहा था कि उसे अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.
