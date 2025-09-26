क्या है वो फॉर्म 700? जानें क्या है ये कागज, जिसको सौंपते ही आज मिग-21 हो गया रिटायर

भारत की आसमानी सरहदों की 62 साल तक हिफाजत करने वाला मिग-21 फाइटर जेट को अब आखिली सलामी दी जा चुकी है. 26 सितंबर को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर हुए भव्य विदाई समारोह में वॉटर कैनन सैल्यूट मिग-21 को अलविदा कहा गया. एयर चीफ ने इस मौके पर फॉर्म 700 का रजिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया, जिसे किसी लड़ाकू विमान की सेवाएं समाप्त होने पर आखिरी मुहर माना जाता है. फिर ये वायुसेना की विरासत का हिस्सा हो जाता है. मिग-21 की विदाई के साथ इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी फाइटर जेट (LCA Tejas Mk1 and Mk2) और राफेल की नई स्क्वॉड्रन को शामिल करने की कवायद चल रही है.

दरअसल, फॉर्म 700 किसी फाइटर प्लेन का एयरक्रॉफ्ट टेक्निकल लॉग यानी उसकी मेंटीनेंस का पूरा रिकॉर्ड इसमें होता है. इसमें उस लड़ाकू विमानों के सामने आई तकनीकी समस्याओं, मशीनरी या कलपुर्जे में दिक्कत के साथ उसके मेंटेनेंस का पूरा लेखाजोखा होता है. फ्लाइट के दौरान ये प्लेन के साथ ही रखा जाता है. फॉर्म 700 के हैंडओवर का मतलब किसी एयरक्रॉफ्ट के रिटायरमेंट पर मुहर माना जाता है. यानी उसे सर्विस रिकॉर्ड से हटाने पर ये आधिकारिक मुहर होती है. जैसा कि मिग-21 फ्लीट को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को आखिरी विदाई दी गई है.

फॉर्म 700 क्या है

मेंटीनेंस रिकॉर्ड- इसमें एयरक्रॉफ्ट की सेहत यानी उसकी उड़ानों के दौरान आने वाली सारी समस्याओं का पूरा लेखाजोखा रखा जाता है.एयरफ्रेम या इसके सिस्टम में आई दिक्कतों का पूरा रिकॉर्ड इसमें होता है.



ऑनबोर्ड जरूरतें- एयरक्रॉफ्ट की हर फ्लाइट के दौरान फॉर्म 700 इसमें रखा जाता है, ताकि इसके मेंटीनेंस स्टेटस की जानकारी पढ़ने की जब भी जरूरत हो तो ऐसा किया जा सके.

कम्यूनिकेशन टूल- एयरक्रॉफ्ट ग्राउंड स्टॉफ इसे प्लेन में आई समस्याएं रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फ्लाइट इंजीनियर अपनी उड़ान पूरी करने के बाद इसकी मरम्मत को लेकर क्रू और मेंटेनेंस टीम के बीच संवाद की समीक्षा करने और सिग्नेचर के लिए इसे सौंपते हैं.

रिटायरमेंट का प्रतीक: किसी फाइटर जेट के विदाई समारोह में फॉर्म 700 प्रतीकात्मक तौर पर उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि या रक्षा मंत्री को सौंपा जाता है. इसे किसी फाइटर जेट की सक्रिय सेवाएं खत्म होने का संकेत माना जाता है.

मिग-21 की आखिरी उड़ान

मालूम हो कि मिग-21 करीब 62 सालों तक इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहा है. सोवियत संघ के इस फाइटर जेट को मिग-21 शुक्रवार को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आखिरी विदाई दी गई. पैंथर्स नाम के 23वें स्क्वाड्रन के आखइरी मिग-21 विमान का फॉर्म 700 लॉगबुक रक्षा मंत्री को सौंपा गया. इससे पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बादल 3 नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान भरी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर फोर्स के पूर्व चीफ एस पी त्यागी और बी एस धनोआ के अलावा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी विदाई समारोह में थे.



1965 युद्ध से लेकर ऑपरेशन बालाकोट तक दिखाई ताकत

एयरफोर्स की स्काईडाइविंग टीम आकाश गंगा ने इस दौरान 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर शानदार कलाबाजी दिखाई.सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने भी आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए.इंडियन एयरफोर्स ने 870 से ज्यादा मिग-21 विमान खरीदे. पाकिस्तान से साल 1965 और 1971 के युद्ध में इन लड़ाकू विमानों की बड़ी भूमिका थी. मिग-21 ने 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में भी अपनी ताकत दिखाई.