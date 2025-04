यमुना पुनरुद्धार पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई

यमुना पुनरुद्धार के विषय पर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जन भागीदारी और अत्यधिक प्रदूषित नदी के पुनर्जीवन के लिए तात्कालिक आंकड़ों के इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उपायों पर चर्चा की गई. एक बयान में यह जानकारी दी गई.

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए छठ पूजा उत्सव मनाने के अनुभव में सुधार होना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य लोग शामिल हुए.

दिल्ली सरकार के बयान में कहा गया कि यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और इसकी सफाई तथा पुनरुद्धार के लिए जारी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में नदी को साफ करने की एजेंसी-वार कार्ययोजना की समीक्षा की गई.

Yesterday, chaired a meeting on cleaning and rejuvenating the Yamuna as well as addressing drinking water related issues of Delhi. Centre will work closely with the Delhi Government to ensure world class infrastructure and ‘Ease of Living' for my sisters and brothers of Delhi. pic.twitter.com/PV81cuIVnZ