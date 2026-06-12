मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द मामले में दायक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है. वहीं अहमदाबाद विमान हादसे का आज एक साल पूरा हो गया. पीड़ितों ने हादसे में जान गंवाने वाले अपनों को नम आंखों से याद किया. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने गुरुवार को करीब 6 घंटे तक फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ की. दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई. अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध को लेकर ऐतिहासिक समझौता होने की उम्मीद ट्रंप ने जताई है. पढ़ें -देश दुनिया का हर अपडेट.

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