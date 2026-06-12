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मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द मामले में दायक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है. वहीं अहमदाबाद विमान हादसे का आज एक साल पूरा हो गया. पीड़ितों ने हादसे में जान गंवाने वाले अपनों को नम आंखों से याद किया. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने गुरुवार को करीब 6 घंटे तक फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ की. दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई.  अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध को लेकर ऐतिहासिक समझौता होने की उम्मीद ट्रंप ने जताई है. पढ़ें -देश दुनिया का हर अपडेट.

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Jun 12, 2026 12:34 (IST)
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कुछ ऐसा हुआ है जो शॉकिंग है-मीनाक्षी नटराजन के वकील

मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कुछ ऐसा हुआ है जो शॉकिंग है. पुराने फैसले कहते हैं कि जिस आपराधिक केस में अदालत आरोप तय कर चुकी हो वो यहां लागू होंगे.

Jun 12, 2026 12:28 (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन के वकील से पूछा सवाल

सुप्रीम कोर्ट के जज ने नटराजन के वकील सिंघवी से पूछा कि क्या समन जारी हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अदालत को लगता है कि पहली नजर में आपके खिलाफ केस है. इस पर सिंघवी ने कहा कि निजी शिकायत पर नोटिस हुआ है. जिसमें संज्ञान नहीं लिया गया. RP एक्ट का कानून कहता है कि कम से कम आरोप तय होने चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

Jun 12, 2026 12:23 (IST)
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मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द को लेकर दा.र याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. उनका पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं.

Jun 12, 2026 11:48 (IST)
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मेरे नामांकन फॉर्म में कोई कमी नहीं थी-मीनाक्षी नटराजन

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उनके नामांकन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है. राज्यसभा चुनाव के नामांकन से जुड़े फॉर्म 26 में कानूनी नोटिस का जिक्र करने का कोई विकल्प ही नहीं है. ऐसी कोई जानकारी छिपाई नहीं गई जो मांगी गई हो. मेरे नामांकन फॉर्म में कोई कमी नहीं थी.

Jun 12, 2026 11:47 (IST)
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हैदराबाद: जान बचाने वाले पुलिसकर्मी के लिए स्ममान की मांग

हैदराबाद के कोंडापुर में मंगलवार को भारी बारिश की वजह से हुए जलभराव में एक 22 साल की लड़की की कार फंस गई थी. जिसे पुलिसकर्मी ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाया था. लड़की ने अपनी जान बचाने वाले पुलिसकर्मी के लिए सम्मान की मांग की है.

Jun 12, 2026 11:44 (IST)
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लखनऊ: शराबी बेटे की मारपीट में मां की मौत

लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र में शराबी बेटे की माता-पिता से मारपीट के दौरान मां की मौत हो गई. शराब के नशे में बेटे ने माता-पिता से धक्का-मुक्की की, इसी दौरान मां गिरकर बेहोश हो गई थी. डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया.

Jun 12, 2026 11:41 (IST)
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मीनाक्षी नटराजन की प्रेस कांफ्रेंस शुरू

कांग्रेस मुख्यालय में मीनाक्षी नटराजन की प्रेस कांफ्रेंस शुरू हो गई है.

Jun 12, 2026 11:39 (IST)
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ममता आत्मचिंतन करें, क्या भूल हुईृ जिसकी सजा मिल रही-शाहनवाज हुसैन

बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर कहा कि वे पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गई हैं. जनता, कार्यकर्ता और सांसद उनके साथ नहीं हैं. विधायक पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं. उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनसे आखिर क्या भूल हुई, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है.

Jun 12, 2026 11:37 (IST)
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दिल्ली के शकूरपुर में अश्विनी चोपड़ा चौक का उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के शकूरपुर में अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक का उद्घाटन किया.

Jun 12, 2026 11:33 (IST)
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आप नेता संजय सिंह के खिलाफ बिक्रम मजीठिया की याचिका SC से खारिज

आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले से जुड़ी अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. मजीठिया ने ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग केस में कुछ अतिरिक्त सबूत (अखबार, टीवी फुटेज और सह-आरोपियों के माफीनामे) रिकॉर्ड पर लाने की मांग की थी.

Jun 12, 2026 11:33 (IST)
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दिल्ली में पार्थ भौमिक के बंगले में चल रहा था TMC का दफ्तर

पार्थ भौमिक ने अपना बंगला खाली कर दिया है. पार्थ के नाम से अलॉट बंगले में TMC का दफ्तर चल रहा था. लेकिन पार्थ भौमिक के बागी खेमे में जाने के बाद इस दफ्तर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे.

Jun 12, 2026 11:31 (IST)
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दिल्ली के TMC कार्यालय पर लगा ताला

टीएमसी में बगावत के बीच दिल्ली के TMC कार्यालय पर ताला लग गया है. वहां से ममता बनर्जी के समर्थन के पोस्टर भी हटा लिए गए हैं. ये दफ्तर 20 राजेंद्र प्रसाद रोड पर था, उसे अब खाली कर दिया गया है.

Jun 12, 2026 11:28 (IST)
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मीनाक्षी नटराजन मामला: सुप्रीम कोर्ट से देश के लिए नजीर बनने वाले फैसले की जरूरत-उमंग सिंघार

मीनाक्षी नटराजन मामले में कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने पर मध्य प्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा किदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले की जरूरत है जो देश के लिए नजीर बने.

Jun 12, 2026 11:26 (IST)
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पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल-डीजल खरीद पर रोक

सरकार ने पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है.सरकार ने कहा है कि वे अपनी ज़रूरत का ईंधन बल्क सेल प्वाइंट से खरीदें. ये पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी. 

Jun 12, 2026 11:24 (IST)
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अभिषेक बनर्जी से CID ने 6 घंटे तक की पूछताछ

 फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में सीआईडी ने गुरुवार को करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई.

Jun 12, 2026 11:22 (IST)
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NEET के री एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा?

3 मई 2026 को आयोजित हुआ नीट का पेपर लीक होने के बाद अब 21 जून 2026 को री-एग्जाम कराया जा रहा है.  सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सामने ये है कि एग्जाम में इतनी देरी हो रहा है तो रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग में कितना समय लगेगा. 

Jun 12, 2026 11:20 (IST)
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दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन

फेमस भारतीय शूटिंग कोच और एशियाई खेलों के गोल्ड मेडल विजेता जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. जर्मनी के म्युनिख शहर में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उनको दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. 

Jun 12, 2026 11:19 (IST)
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अहमदाबाद विमान हादसे को आज एक साल पूरा

अहमदाबाद विमान हादसे को आज एक साल पूरा हो गया. आज ही के दिन 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था. 

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