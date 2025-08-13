महाराष्ट्र में मीट बैन पर संग्राम, नेताओं ने सरकार को घेरा, जानिए राज्य में कब-कब बिक्री पर लगे प्रतिबंध

महाराष्ट्र में मीट बैन को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे मौकों पर मीट की बिक्री रोकने के ताजा फैसलों के बाद पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है. सत्ताधारी दल इसे परंपरा और सामाजिक आस्था से जोड़ रहा है, तो विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल और वोट बैंक की राजनीति बता रहा है. हालांकि पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में मीट की बिक्री पर बैन लगाया गया है. कई बार मीट पर बैन लगे हैं. नवी मुंबई में 9 दिनों तक का भी बैन महाराष्ट्र में मीट पर लग चुका है.

सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल

NCP शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि तीस साल पहले की कमियों को कब तक आगे बढ़ाते रहोगे? खुद फैसला लो! और मुझे तो यह भी यकीन नहीं है कि 1995 में ऐसा कोई फैसला हुआ था. भाजपा के पास अपना कोई एजेंडा ही नहीं बचा, इसलिए पुरानी बातें दोहरा रही है.

खान-पान की आज़ादी पर हमला - असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह फैसला लोगों की खान-पान की आज़ादी पर हमला है. यह हिंदुस्तान है, यहां हर धर्म और समुदाय को अपनी पसंद के मुताबिक खाने का हक है.

एनडीए सरकार में शामिल अजित पवार ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय, फिजूल के मुद्दों में उलझी है. मीट बैन से आर्थिक रूप से कमजोर तबके के रोज़गार पर चोट पड़ती है.

महाराष्ट्र में कब-कब हुआ है मीट बैन

1964 (मुंबई) – 2 दिन का बैन, जैन पर्युषण के कारण, सरकार थी कांग्रेस की

1994 (मुंबई) – 3 दिन का बैन, जैन पर्युषण; सरकार थी कांग्रेस की

2004 (मुंबई व अन्य इलाके) – 4 दिन का बैन, जैन पर्युषण; कांग्रेस–NCP सरकार

2015 - मुंबई: 4 दिन का बैन, जैन पर्युषण; BJP सरकार, शिवसेना-नेतृत्व वाली BMC

मीरा-भायंदर: 8 दिन का बैन; BJP-नेतृत्व वाली MBMC

ठाणे: 4 दिन का बैन; शिवसेना-नेतृत्व वाली TMC

नवी मुंबई: 9 दिन का बैन; BJP-नेतृत्व वाली NMMC

2024 - मुंबई: 2 दिन का बैन, जैन पर्युषण; BJP सरकार

नागपुर: गांधी जयंती पर बैन; BJP सरकार

2025 - पंढरपुर: आषाढ़ी एकादशी पर बैन; BJP सरकार.

