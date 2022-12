Exclusive: "हम दिल्ली को अच्छे से चमकाएंगे": NDTV से बोलीं AAP की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय

हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 जनवरी 2023 को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और सदन की स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में ही होंगे.

NDTV ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय से खास बातचीत की. शैली ओबेरॉय ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता साफ-सफाई रहेगी और हम दिल्ली को अच्छे से चमकाएंगे.' कूड़े के पहाड़ (लैंडफिल) कैसे हटाए जाएंगे? इस सवाल के जवाब में वह कहती हैं, 'अभी इस सवाल का जवाब देना बहुत जल्दबाजी होगी. अभी तो हम पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि सारा काम किस तरह से किया जाएगा. अभी हमारा शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्षदों ने अपने-अपने वार्ड में साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया है.' विपक्ष को कैसे हैंडल करेंगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब हम सबको मिलकर काम करना है.'

पूर्वी पटेल नगर से पार्षद हैं शैली

शैली पूर्वी पटेल नगर से पार्षद चुनी गई हैं. वह मूल रूप से दिल्ली की हैं. उन्होंने कॉमर्स में पीएचडी की है. अलग-अलग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं. उन्होंने हाल ही में IIM कोझीकोड से बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम का कोर्स भी किया है.

2013 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हैं शैली

शैली ओबेरॉय 2013 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं. आम आदमी पार्टी के महिला विंग की दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. यह उनका पहला चुनाव था. शैली ने अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया भी अदा किया. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने मुझ पर विश्वास दिखाया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी.

31 मार्च तक के लिए होगा कार्यकाल

दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख मंगलवार 27 दिसंबर 2022 है. चुनाव से पहले कभी भी नॉमिनेशन को वापस लिया जा सकता है. दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा. एमसीडी में मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है. इसलिए पहले मेयर का कार्यकाल सिर्फ 31 मार्च तक के लिए होगा. सदन की बैठक मिंटो रोड पर MCD के मुख्यालय, सिविक सेंटर में आयोजित की जाएगी.

बता दें कि आप ने 4 दिसंबर, 2022 को हुए MCD चुनावों 134 सीट पर जीत हासिल की थी और BJP के 15 साल के शासन को समाप्त किया.

