क्या है बेंगलुरु का 'मास्टरपीस', जिसे देखकर यूजर्स सोशल मीडिया पर कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स 

बेंगलुरु का हेब्बल इलाके में बने बिजली के खंबे की इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. इस खंबे की चर्चा इसलिए भी इतनी हो रही है क्योंकि ये सड़क के बीचों-बीच बना है. इस खंबे से होकर बिजली की हाईटेंशन तार गुजर रही हैं. अब खंबे को लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं. कोई इसे अजूबा बता रहा है तो कोई इसे मास्टरपीस कह रहा है. बिजली के हाईटेंशन तारों वाले इस खंबे का एक वीडियो भी अब वायरल हो है. इस वीडियो में दिख रहा है कि इस सड़क से गुजरने वाले लोग इस खंबे बीच से होकर निकल रहे हैं.

Allow me to introduce you to this masterpiece in Bangalore https://t.co/DQIps6qZjc pic.twitter.com/9fum0X8FiG