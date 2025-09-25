Exclusive: 'मुझ पर लगे आरोपों की कोई बुनियाद नहीं', NDTV से बोले सोनम वांगचुक

लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 80 लोग घायल हो गए. इसी बीच एनडीटीवी से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा है, 'ये समय आरोप-प्रत्यारोप की बजाय बैठकर समस्या का हल ढूंढने का है'. साथ ही उन्होंने साजिश के आरोपों को किया खारिज किया है.

'मुझ पर लगे आरोपों की कई बुनियाद नहीं'

सरकार के आरोपों पर सोनम वांगचुक ने कहा कि, "ये मुझे बचकाना लगा कि यहां लोगों की मौतें हुई हैं. और हम इल्जाम-इल्जाम खेल रहे हैं. यहां हमारे आंसू नहीं सूखे हैं. इतने गम का समय है.ये सिर्फ चतुराई है. बैठकर मसले की जड़ का हल जरूरी है. इन बातों से युवा और गुस्सा होंगे. मुझ पर लगे आरोपों की कोई बुनियाद नहीं है."

सरकार ने लगाए थे बड़े आरोप

लद्दाख में हुई झड़पों के लिए सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, "कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद, सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा और अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन के उत्तेजक बयान दिए. नेपाल में Gen Z के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया."

मंत्रालय ने बयान में कहा कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल (बीजेपी) के कार्यालय और सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया

CBI ने शुरू की विदेश से मिली फंडिंग की जांच

इससे पहले CBI सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है. ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है. अवैध तरीके से विदेश फंडिंग लेने का आरोप है. सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा भी की थी. उसे लेकर भी सवाल उठे थे. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है.