विज्ञापन
विशेष लिंक

Exclusive: 'मुझ पर लगे आरोपों की कोई बुनियाद नहीं', NDTV से बोले सोनम वांगचुक

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, "कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद, सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा."

Read Time: 2 mins
Share
Exclusive: 'मुझ पर लगे आरोपों की कोई बुनियाद नहीं', NDTV से बोले सोनम वांगचुक
  • सोनम वांगचुक ने आरोपों को खारिज करते हुए समस्या का समाधान बैठकर निकालने और आरोप-प्रत्यारोप से बचने की बात कही
  • सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए भड़काऊ भाषण देने और प्रदर्शन को उकसाने का आरोप लगाया
  • सीबीआई पिछले दो महीनों से सोनम वांगचुक की संस्था पर विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 80 लोग घायल हो गए. इसी बीच एनडीटीवी से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा है, 'ये समय आरोप-प्रत्यारोप की बजाय बैठकर समस्या का हल ढूंढने का है'. साथ ही उन्होंने साजिश के आरोपों को किया खारिज किया है. 

'मुझ पर लगे आरोपों की कई बुनियाद नहीं'

सरकार के आरोपों पर सोनम वांगचुक ने कहा कि, "ये मुझे बचकाना लगा कि यहां लोगों की मौतें हुई हैं. और हम इल्जाम-इल्जाम खेल रहे हैं. यहां हमारे आंसू नहीं सूखे हैं. इतने गम का समय है.ये सिर्फ चतुराई है. बैठकर मसले की जड़ का हल जरूरी है. इन बातों से युवा और गुस्सा होंगे. मुझ पर लगे आरोपों की कोई बुनियाद नहीं है."

सरकार ने लगाए थे बड़े आरोप

लद्दाख में हुई झड़पों के लिए सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, "कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद, सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा और अरब स्प्रिंग स्टाइल में विरोध प्रदर्शन के उत्तेजक बयान दिए. नेपाल में Gen Z के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया." 

मंत्रालय ने बयान में कहा कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल (बीजेपी) के कार्यालय और सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया

CBI ने शुरू की विदेश से मिली फंडिंग की जांच

इससे पहले CBI सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है. ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है. अवैध तरीके से विदेश फंडिंग लेने का आरोप है. सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा भी की थी. उसे लेकर भी सवाल उठे थे. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ladakh Violence, Ladakh Violence News, Ladakh Violence Congress Leader, Sonam Wangchuk On Ladakh, Sonam Wangchuk
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com