मथुरा के गोविंदनगर में ढहे कई मकान, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक साथ कई मकानों के ढह गए. बताया जा रहा है कि इन मकानों के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. घटना मथुरा के गोविंदनगर इलाके में कच्ची सड़क की है.

मथुरा में भरभराकर गिर गए कई मकान.

इस घटना को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली की मसानी थाना क्षेत्र में इमारत ढही है. हमारी टीम फिलहाल मलबा हटाने के काम कमें जुटी है. इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है.

देखिए हादसे वाली जगह की तस्वीरें.

जेसीबी के साथ टीमें बचाव के काम में जुट गईं.

फंसे लोगों को बचाने में जुटीं टीमें.

घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और पुलिस की कई टीमें पर मौजूद हैं. मलबे को हटाने और अंदर फंसे लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. इमारत किन कारणों से गिरी है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है.

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh | CO City, Bhushan Verma says, "We received the information that under the Masani Police Station area, a building has collapsed. The debris is being cleared currently. A team of Municipal Corporation is present at the spot with JCB...We are… https://t.co/83eEVrgy63 pic.twitter.com/w5uaDtu6xu